В Украине более 68 тысяч человек сменили профессии благодаря ваучерам
Киев • УНН
Более 68 тысяч украинцев освоили новые специальности благодаря государственным ваучерам. Программа покрывает до 33 тысяч гривен стоимости обучения.
В Украине более 68 тысяч человек получили новую профессию, специальность или повысили квалификацию благодаря ваучерам на обучение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Детали
Программой уже воспользовались более 14 тысяч внутренне перемещенных лиц, 3,5 тысячи людей с инвалидностью и почти 2 тысячи участников боевых действий. Чаще всего участники программы выбирали психологию, медсестринство, а также обучение на повара и водителя.
Ваучер покрывает стоимость обучения до 33 тысяч гривен и позволяет осваивать профессии, которые сейчас пользуются спросом на рынке труда
Данный проект реализуется Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Государственной службой занятости. Подать заявку на получение ваучера можно по данной ссылке.
Напомним
С 1 июня в Украине начинает действовать ряд изменений и важных дедлайнов в социальной, экономической, образовательной и военной сферах. Речь идет о выплатах ВПЛ, оцифровке трудовых книжек, государственных программах, бронировании, НМТ, завершении учебного года и поддержке бизнеса в энергетике.