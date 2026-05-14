Сибига о варварской атаке РФ во время саммита в Пекине: Трамп и Си обладают достаточным влиянием, чтобы сказать путину закончить войну

Киев • УНН

Россия атаковала Украину ракетами во время встречи Трампа и Си Цзиньпина. Сибига призвал лидеров США и Китая использовать влияние для остановки войны.

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал массированный российский обстрел Украины, отметив, что эта варварская атака произошла во время важного саммита в Пекине, и указав, что лидеры США и Китая имеют достаточно влияния, чтобы сказать главе кремля владимиру путину закончить войну, пишет УНН.

Именно в то время, когда лидеры самых мощных стран встречаются в Пекине, а мир надеется на мир, предсказуемость и сотрудничество, путин запустил сотни дронов, баллистических и крылатых ракет по столице Украины. Эта варварская атака во время такого важного саммита демонстрирует, что российский режим представляет глобальную угрозу международной безопасности. Вместо мира и развития москва выбирает агрессию и террор

- отметил Сибига в X.

В Киеве, отметил глава МИД, разрушены целые кварталы жилых домов, есть погибшие и раненые мирные люди. Под ударами оказались также другие города и общины по всей стране.

"путин хочет, чтобы эта война продолжалась, чтобы сохранять свой контроль и власть над россией. Не должно быть никаких иллюзий или напрасных надежд: только давление на москву может заставить его остановиться", - подчеркнул министр.

Я убежден, что лидеры Соединенных Штатов и Китая имеют достаточно рычагов влияния на москву, чтобы сказать путину наконец закончить войну. И это стало бы величайшим позитивным развитием событий

- указал Сибига.

Президент США Дональд Трамп в Пекине встретился с лидером Китая Си Цзиньпином во время государственного визита в столицу Китая.

Война в УкраинеПолитика