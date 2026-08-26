Китай и Индия договорились продолжить переговоры по спорной границе

Китай и Индия договорились продолжать диалог и искать «справедливое, разумное и взаимоприемлемое урегулирование» пограничного вопроса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Переговоры в Пекине провели министр иностранных дел Китая Ван И и советник Индии по национальной безопасности Аджит Довал. Стороны также обсудили двусторонние отношения, сотрудничество и поддержание мира в приграничных районах.

Китай и Индия имеют общую гималайскую границу протяжённостью около 3800 км, значительная часть которой остаётся неопределённой и спорной.

Китай и Индия готовят новый раунд переговоров по границе

Отношения между Пекином и Нью-Дели постепенно улучшаются после смертельного столкновения 2020 года, которое привело к многолетнему военному противостоянию. В октябре 2024 года страны договорились о разведении войск.

Следующий раунд пограничных переговоров планируют провести в Индии в 2027 году.

Китай предупредил, что будет защищать свои интересы в ответ на новые санкции США против Ирана