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Китай та Індія домовилися продовжити переговори щодо спірного кордону

Київ • УНН

 • 2558 перегляди

Пекін і Нью-Делі домовилися продовжити діалог щодо спірного кордону. Наступні переговори планують провести в Індії у 2027 році.

Китай та Індія домовилися продовжити переговори щодо спірного кордону

Китай та Індія домовилися продовжувати діалог і шукати "справедливе, розумне та взаємоприйнятне врегулювання" прикордонного питання. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Переговори у Пекіні провели міністр закордонних справ Китаю Ван І та радник Індії з національної безпеки Аджит Довал. Сторони також обговорили двосторонні відносини, співпрацю та підтримання миру в прикордонних районах.

Китай та Індія мають спільний гімалайський кордон протяжністю близько 3800 км, значна частина якого залишається невизначеною та спірною.

Китай та Індія готують новий раунд переговорів щодо кордону

Відносини між Пекіном і Нью-Делі поступово покращуються після смертельного зіткнення 2020 року, яке спричинило багаторічне військове протистояння. У жовтні 2024 року країни домовилися про розведення військ.

Наступний раунд прикордонних переговорів планують провести в Індії у 2027 році.

Китай попередив, що захищатиме свої інтереси у відповідь на нові санкції США проти Ірану25.08.26, 16:53 • 3336 переглядiв

Степан Гафтко

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