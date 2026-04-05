Китай готов сотрудничать с россией для снижения напряженности на Ближнем Востоке

$43.8150.46
ukenru
5 апреля, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
3.5м/с
54%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Юлия Свириденко
Чак Шумер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Сирия
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
The New York Times
Dassault Rafale

Китай готов сотрудничать с россией для снижения напряженности на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 10397 просмотра

Ван И и лавров обсудили сотрудничество в Совете Безопасности ООН для прекращения огня. Стороны планируют совместное урегулирование вопросов судоходства в регионе.

Китай готов продолжать сотрудничество с россией в Совете Безопасности ООН и прилагать усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре со своим российским коллегой сергеем лавровым в воскресенье. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ван И отметил, что основным способом решения проблем судоходства в Ормузском проливе является скорейшее достижение прекращения огня, добавив, что Китай всегда выступает за политическое урегулирование кризисных вопросов путем диалога и переговоров.

Телефонный разговор с лавровым состоялся накануне голосования в Совете Безопасности ООН на следующей неделе по резолюции Бахрейна о защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе и вокруг него.

Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай и россия должны "придерживаться объективного и сбалансированного подхода и стремиться получить более широкое понимание и поддержку международного сообщества", — заявил Ван И, согласно сообщению его ведомства.

РФ, Китай и Франция блокируют разрешение Совбеза ООН на применение силы против Ирана - NYT03.04.26, 03:35 • 26710 просмотров

В заявлении МИД России отмечается, что министры обсудили пути достижения быстрого прекращения огня и "запуска политико-дипломатического диалога".

"Было выражено удовлетворение совпадением подходов россии и Китая по большинству вопросов глобальной повестки дня, включая ситуацию вокруг Ирана, связанную с неспровоцированной агрессией США и Израиля против этой страны", — говорится в заявлении.

Китай неоднократно призывал к прекращению огня в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке, подчеркивая необходимость завершения боевых действий, продолжающихся более месяца и в значительной степени заблокировавших Ормузский пролив — ключевой маршрут для транспортировки нефти и газа.

Трамп дал Ирану срок до вечера вторника для открытия Ормузского пролива05.04.26, 20:41 • 11479 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Столкновения
Лавров Сергей Викторович
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Ван И (политик)
Израиль
Бахрейн
Китай
Соединённые Штаты
Иран