Китай готов сотрудничать с россией для снижения напряженности на Ближнем Востоке

Китай готов продолжать сотрудничество с россией в Совете Безопасности ООН и прилагать усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре со своим российским коллегой сергеем лавровым в воскресенье. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Ван И отметил, что основным способом решения проблем судоходства в Ормузском проливе является скорейшее достижение прекращения огня, добавив, что Китай всегда выступает за политическое урегулирование кризисных вопросов путем диалога и переговоров.

Телефонный разговор с лавровым состоялся накануне голосования в Совете Безопасности ООН на следующей неделе по резолюции Бахрейна о защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе и вокруг него.

Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай и россия должны "придерживаться объективного и сбалансированного подхода и стремиться получить более широкое понимание и поддержку международного сообщества", — заявил Ван И, согласно сообщению его ведомства.

В заявлении МИД России отмечается, что министры обсудили пути достижения быстрого прекращения огня и "запуска политико-дипломатического диалога".

"Было выражено удовлетворение совпадением подходов россии и Китая по большинству вопросов глобальной повестки дня, включая ситуацию вокруг Ирана, связанную с неспровоцированной агрессией США и Израиля против этой страны", — говорится в заявлении.

Китай неоднократно призывал к прекращению огня в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке, подчеркивая необходимость завершения боевых действий, продолжающихся более месяца и в значительной степени заблокировавших Ормузский пролив — ключевой маршрут для транспортировки нефти и газа.

