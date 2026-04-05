Китай готовий співпрацювати з росією для зниження напруженості на Близькому Сході

Китай готовий продовжувати співпрацю з росією в Раді Безпеки ООН і докладати зусиль для зниження напруженості на Близькому Сході, заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І у телефонній розмові зі своїм російським колегою сергієм лавровим у неділю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ван І зазначив, що основним способом вирішення проблем судноплавства в Ормузькій протоці є якнайшвидше досягнення припинення вогню, додавши, що Китай завжди виступає за політичне врегулювання кризових питань шляхом діалогу та переговорів.

Телефонна розмова з лавровим відбулася напередодні голосування в Раді Безпеки ООН наступного тижня щодо резолюції Бахрейну про захист комерційного судноплавства в Ормузькій протоці та навколо неї.

Як постійні члени Ради Безпеки ООН, Китай і росія повинні "дотримуватися об’єктивного і збалансованого підходу та прагнути здобути ширше розуміння і підтримку міжнародної спільноти", — заявив Ван І, згідно з повідомленням його відомства.

У заяві МЗС росії зазначається, що міністри обговорили шляхи досягнення швидкого припинення вогню та "запуску політико-дипломатичного діалогу".

"Було висловлено задоволення збігом підходів росії та Китаю з більшості питань глобального порядку денного, включно з ситуацією навколо Ірану, пов’язаною з неспровокованою агресією США та Ізраїлю проти цієї країни", — йдеться в заяві.

Китай неодноразово закликав до припинення вогню в регіоні Перської затоки та на Близькому Сході, наголошуючи на необхідності завершення бойових дій, що тривають понад місяць і значною мірою заблокували Ормузьку протоку — ключовий маршрут для транспортування нафти й газу.

