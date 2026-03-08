МИД Китая называет 2026 год "важным" для китайско-американских отношений и прогнозирует успешный саммит
Киев • УНН
Ван И заявил о приоритете стабильных отношений с США над конфликтами на Ближнем Востоке. Пекин готовит переговоры по тарифам и экспорту минералов.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о стремлении Пекина провести результативную встречу между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на продолжающиеся военные операции США и Израиля против Ирана – ключевого энергетического союзника Китая – дипломат подчеркнул важность стратегического диалога между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Выступая на пресс-конференции 8 марта, Ван И отметил положительную динамику в отношениях между лидерами двух сверхдержав. Пекин, похоже, сознательно смещает акцент с военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Венесуэле на вопросы двусторонней торговли и экономической стабильности. Это сигнализирует о готовности Китая приоритизировать собственную экономическую безопасность, даже если действия Вашингтона вредят его международным партнерам.
Лидер Китая укрепляет позиции перед переговорами с Трампом на фоне отмены пошлин - СМИ22.02.26, 18:55 • 5693 просмотра
Этот год – важный год для китайско-американских отношений. Мы хотим, чтобы 2026 год стал знаковым годом здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений
Приоритет торговли над геополитическими конфликтами
Хотя американо-израильские атаки на Иран и январские события в Венесуэле существенно нарушили поставки нефти в Китай, Пекин избегает прямой критики действий администрации Трампа.
Это война, которой не должно было быть – это война, которая никому не приносит пользы. Повестка дня обменов на высоком уровне уже на столе. Сейчас обеим сторонам нужно провести тщательную подготовку, соответственно создать благоприятную среду, управлять существующими рисками и устранить ненужные препятствия
Будущий саммит должен закрепить договоренности по снижению тарифов на китайские товары в обмен на закупку американской сельхозпродукции и возобновление экспорта критически важных минералов из КНР.
Трамп посетит Китай в следующем месяце для обсуждения торговой политики после отмены тарифов21.02.26, 02:51 • 8453 просмотра