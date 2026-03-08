МИД Китая называет 2026 год "важным" для китайско-американских отношений и прогнозирует успешный саммит

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о стремлении Пекина провести результативную встречу между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на продолжающиеся военные операции США и Израиля против Ирана – ключевого энергетического союзника Китая – дипломат подчеркнул важность стратегического диалога между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Выступая на пресс-конференции 8 марта, Ван И отметил положительную динамику в отношениях между лидерами двух сверхдержав. Пекин, похоже, сознательно смещает акцент с военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Венесуэле на вопросы двусторонней торговли и экономической стабильности. Это сигнализирует о готовности Китая приоритизировать собственную экономическую безопасность, даже если действия Вашингтона вредят его международным партнерам.

Этот год – важный год для китайско-американских отношений. Мы хотим, чтобы 2026 год стал знаковым годом здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений

Хотя американо-израильские атаки на Иран и январские события в Венесуэле существенно нарушили поставки нефти в Китай, Пекин избегает прямой критики действий администрации Трампа.

Это война, которой не должно было быть – это война, которая никому не приносит пользы. Повестка дня обменов на высоком уровне уже на столе. Сейчас обеим сторонам нужно провести тщательную подготовку, соответственно создать благоприятную среду, управлять существующими рисками и устранить ненужные препятствия