Лидер Китая укрепляет позиции перед переговорами с Трампом на фоне отмены пошлин - СМИ

Китайский лидер Си Цзиньпин подходит к предстоящим переговорам с президентом США с ощутимо более сильными позициями после того, как американская судебная система лишила Дональда Трампа одного из ключевых инструментов торгового давления. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, накануне визита Дональда Трампа в Пекин 31 марта Верховный суд США отменил действие широких чрезвычайных пошлин, которые позволяли Вашингтону быстро вводить пошлины практически по любому поводу. Это решение фактически нивелировало торговый рычаг давления на Китай, который Трамп активно использовал ранее.

В результате Пекин теперь сталкивается с базовой глобальной ставкой в 15%, аналогичной той, что применяется к союзникам США, и которая имеет ограниченный срок действия. Это затрудняет для американской стороны возможность требовать от Китая увеличения закупок сои, самолетов или энергоресурсов, а также снижает потенциал давления в ответ на новые требования Пекина, в частности относительно экспорта редкоземельных металлов.

Эксперты отмечают, что решение суда существенно улучшает переговорную позицию Китая. В частности, у Пекина появляется больше пространства для возвращения к теме доступа к передовым полупроводникам, снятия ограничений с китайских компаний и ослабления поддержки США Тайваня.

В то же время официальная реакция Китая остается сдержанной. Государственные медиа воздерживаются от громких заявлений, а дипломаты заявляют, что Пекин будет оценивать дальнейшие шаги Вашингтона и оставляет за собой право на ответные действия, если США попытаются ввести новые торговые ограничения другими юридическими путями.

Напомним

Президент США Дональд Трамп посетит Пекин 31 марта – 2 апреля для встречи с Си Цзиньпином. Визит состоится после отмены Верховным судом США импортных пошлин, введенных Трампом.