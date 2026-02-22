Лидер Китая укрепляет позиции перед переговорами с Трампом на фоне отмены пошлин - СМИ

$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 10529 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 15632 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 19603 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 35423 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 44989 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 37834 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 61085 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 62902 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 41289 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 38334 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Популярные новости
Число раненых во Львове возросло до 24 человек после взрывов 22 февраляPhoto22 февраля, 07:19 • 10112 просмотра
Укрзализныця изменила маршруты поездов после атаки рф на Киевщину 22 февраля22 февраля, 07:37 • 13085 просмотра
Атака рф на Киевщину 22 февраля - один человек погиб, 8 спасеныPhotoVideo22 февраля, 07:57 • 5368 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушенияPhotoVideo12:22 • 14592 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен14:55 • 11467 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 71972 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 81590 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 90821 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 103465 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 141524 просмотра
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 33938 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 36273 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 36943 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 28470 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 30997 просмотра
Лидер Китая укрепляет позиции перед переговорами с Трампом на фоне отмены пошлин - СМИ

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Верховный суд США отменил чрезвычайные пошлины, что ослабило торговое давление на Китай. Это решение улучшает переговорную позицию Пекина перед визитом Трампа.

Лидер Китая укрепляет позиции перед переговорами с Трампом на фоне отмены пошлин - СМИ

Китайский лидер Си Цзиньпин подходит к предстоящим переговорам с президентом США с ощутимо более сильными позициями после того, как американская судебная система лишила Дональда Трампа одного из ключевых инструментов торгового давления. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, накануне визита Дональда Трампа в Пекин 31 марта Верховный суд США отменил действие широких чрезвычайных пошлин, которые позволяли Вашингтону быстро вводить пошлины практически по любому поводу. Это решение фактически нивелировало торговый рычаг давления на Китай, который Трамп активно использовал ранее.

В результате Пекин теперь сталкивается с базовой глобальной ставкой в 15%, аналогичной той, что применяется к союзникам США, и которая имеет ограниченный срок действия. Это затрудняет для американской стороны возможность требовать от Китая увеличения закупок сои, самолетов или энергоресурсов, а также снижает потенциал давления в ответ на новые требования Пекина, в частности относительно экспорта редкоземельных металлов.

Эксперты отмечают, что решение суда существенно улучшает переговорную позицию Китая. В частности, у Пекина появляется больше пространства для возвращения к теме доступа к передовым полупроводникам, снятия ограничений с китайских компаний и ослабления поддержки США Тайваня.

В то же время официальная реакция Китая остается сдержанной. Государственные медиа воздерживаются от громких заявлений, а дипломаты заявляют, что Пекин будет оценивать дальнейшие шаги Вашингтона и оставляет за собой право на ответные действия, если США попытаются ввести новые торговые ограничения другими юридическими путями.

Напомним

Президент США Дональд Трамп посетит Пекин 31 марта – 2 апреля для встречи с Си Цзиньпином. Визит состоится после отмены Верховным судом США импортных пошлин, введенных Трампом.

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
Верховный суд Соединенных Штатов
Bloomberg L.P.
Пекин
Дональд Трамп
Тайвань
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты