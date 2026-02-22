$43.270.00
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
13:36 • 15134 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Лідер Китаю посилює позиції перед переговорами з Трампом на тлі скасування мит - ЗМІ

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Верховний суд США скасував надзвичайні мита, що послабило торговельний тиск на Китай. Це рішення покращує переговорну позицію Пекіна перед візитом Трампа.

Лідер Китаю посилює позиції перед переговорами з Трампом на тлі скасування мит - ЗМІ

Китайський лідер Сі Цзіньпін підходить до майбутніх переговорів із президентом США з відчутно сильнішими позиціями після того, як американська судова система позбавила Дональда Трампа одного з ключових інструментів торговельного тиску. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Як зазначає видання, напередодні візиту Дональда Трампа до Пекіна 31 березня Верховний суд США скасував дію широких надзвичайних мит, які дозволяли Вашингтону швидко запроваджувати мита практично з будь-якого приводу. Це рішення фактично нівелювало торговельний важіль тиску на Китай, який Трамп активно використовував раніше.

У результаті Пекін тепер стикається з базовою глобальною ставкою у 15%, аналогічною тій, що застосовується до союзників США, і яка має обмежений термін дії. Це ускладнює для американської сторони можливість вимагати від Китаю збільшення закупівель сої, літаків чи енергоресурсів, а також знижує потенціал тиску у відповідь на нові вимоги Пекіна, зокрема щодо експорту рідкісноземельних металів.

Експерти зазначають, що рішення суду істотно покращує переговорну позицію Китаю. Зокрема, у Пекіна з’являється більше простору для повернення до теми доступу до передових напівпровідників, зняття обмежень із китайських компаній та послаблення підтримки США Тайваню.

Водночас офіційна реакція Китаю залишається стриманою. Державні медіа утримуються від гучних заяв, а дипломати заявляють, що Пекін оцінюватиме подальші кроки Вашингтона і залишає за собою право на відповідні дії, якщо США спробують запровадити нові торговельні обмеження іншими юридичними шляхами.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп відвідає Пекін 31 березня – 2 квітня для зустрічі з Сі Цзіньпіном. Візит відбудеться після скасування Верховним судом США імпортних мит, запроваджених Трампом.

Андрій Тимощенков

Світ
Санкції
Техніка
Енергетика
Верховний суд США
Bloomberg
Пекін
Дональд Трамп
Тайвань
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки