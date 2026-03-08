МЗС Китаю називає 2026 рік "важливим" для китайсько-американських відносин та прогнозує успішний саміт
Ван І заявив про пріоритет стабільних відносин зі США над конфліктами на Близькому Сході. Пекін готує переговори щодо тарифів та експорту мінералів.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив про прагнення Пекіна провести результативну зустріч між лідером КНР Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом. Попри триваючі військові операції США та Ізраїлю проти Ірану - ключового енергетичного союзника Китаю - дипломат наголосив на важливості стратегічного діалогу між Вашингтоном і Пекіномю. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
Виступаючи на пресконференції 8 березня, Ван І відзначив позитивну динаміку у відносинах між лідерами двох наддержав. Пекін, схоже, свідомо зміщує акцент із військових конфліктів на Близькому Сході та у Венесуелі на питання двосторонньої торгівлі та економічної стабільності. Це сигналізує про готовність Китаю пріоритезувати власну економічну безпеку, навіть якщо дії Вашингтона шкодять його міжнародним партнерам.
Цей рік - важливий рік для китайсько-американських відносин. Ми хочемо, щоб 2026 рік став знаковим роком здорового, стабільного та сталого розвитку китайсько-американських відносин
Пріоритет торгівлі над геополітичними конфліктами
Хоча американо-ізраїльські атаки на Іран та січневі події у Венесуелі суттєво порушили постачання нафти до Китаю, Пекін уникає прямої критики дій адміністрації Трампа.
Це війна, якої не мало бути - це війна, яка нікому не приносить користі. Порядок денний обмінів на високому рівні вже на столі. Зараз обом сторонам потрібно провести ретельну підготовку, відповідно створити сприятливе середовище, управляти існуючими ризиками та усунути непотрібні перешкоди
Майбутній саміт має закріпити домовленості щодо зниження тарифів на китайські товари в обмін на закупівлю американської сільгосппродукції та відновлення експорту критично важливих мінералів з КНР.
