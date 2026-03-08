МЗС Китаю називає 2026 рік "важливим" для китайсько-американських відносин та прогнозує успішний саміт

$43.810.0050.900.00
ukenru
19:46 • 3754 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 16551 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 42021 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 27436 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 27051 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 25664 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 36491 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 79295 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 43860 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 43987 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
0.8м/с
76%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна проти участі росії у Венеційській бієнале - спільна заява МЗС і Мінекономіки8 березня, 10:51 • 14005 перегляди
ОАЕ вперше атакували Іран - пошкоджений опріснювальний завод8 березня, 11:40 • 16508 перегляди
Потужний вибух на заводі "Точмаш" у Донецьку знищив склад боєприпасів та БПЛАPhotoVideo8 березня, 11:51 • 9666 перегляди
Новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен відвідав зруйновану багатоповерхівку в КиєвіPhoto8 березня, 12:50 • 6740 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 18151 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 42032 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 72570 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 78466 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 107679 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 71187 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Алі Хаменеї
Ван Ї (політик)
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 18256 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 27556 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 30079 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 31116 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 31759 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Financial Times
Дипломатка
Truth Social

МЗС Китаю називає 2026 рік "важливим" для китайсько-американських відносин та прогнозує успішний саміт

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Ван І заявив про пріоритет стабільних відносин зі США над конфліктами на Близькому Сході. Пекін готує переговори щодо тарифів та експорту мінералів.

МЗС Китаю називає 2026 рік "важливим" для китайсько-американських відносин та прогнозує успішний саміт

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив про прагнення Пекіна провести результативну зустріч між лідером КНР Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом. Попри триваючі військові операції США та Ізраїлю проти Ірану - ключового енергетичного союзника Китаю - дипломат наголосив на важливості стратегічного діалогу між Вашингтоном і Пекіномю. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Виступаючи на пресконференції 8 березня, Ван І відзначив позитивну динаміку у відносинах між лідерами двох наддержав. Пекін, схоже, свідомо зміщує акцент із військових конфліктів на Близькому Сході та у Венесуелі на питання двосторонньої торгівлі та економічної стабільності. Це сигналізує про готовність Китаю пріоритезувати власну економічну безпеку, навіть якщо дії Вашингтона шкодять його міжнародним партнерам.

Лідер Китаю посилює позиції перед переговорами з Трампом на тлі скасування мит - ЗМІ22.02.26, 18:55 • 5693 перегляди

Цей рік - важливий рік для китайсько-американських відносин. Ми хочемо, щоб 2026 рік став знаковим роком здорового, стабільного та сталого розвитку китайсько-американських відносин

- заявив Ван І.

Пріоритет торгівлі над геополітичними конфліктами

Хоча американо-ізраїльські атаки на Іран та січневі події у Венесуелі суттєво порушили постачання нафти до Китаю, Пекін уникає прямої критики дій адміністрації Трампа.

Це війна, якої не мало бути - це війна, яка нікому не приносить користі. Порядок денний обмінів на високому рівні вже на столі. Зараз обом сторонам потрібно провести ретельну підготовку, відповідно створити сприятливе середовище, управляти існуючими ризиками та усунути непотрібні перешкоди

- наголосив очільник китайського МЗС.

Майбутній саміт має закріпити домовленості щодо зниження тарифів на китайські товари в обмін на закупівлю американської сільгосппродукції та відновлення експорту критично важливих мінералів з КНР.

Трамп відвідає Китай наступного місяця для обговорення торговельної політики після скасування тарифів21.02.26, 02:51 • 8453 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Ван Ї (політик)
Ізраїль
Венесуела
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран