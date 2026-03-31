Китай и Пакистан призывают к "немедленному прекращению огня" в Иране и мирным переговорам

Сегодня Китай и Пакистан призвали к "немедленному прекращению огня" и мирным переговорам для урегулирования войны в Иране после двусторонних переговоров на высоком уровне в Пекине, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Китай и Пакистан настойчиво призвали все стороны обеспечить безопасный проход коммерческих и гражданских судов через Ормузский пролив и "защитить безопасность судов и экипажей", оказавшихся в ловушке в этом водном пути, который является одним из важнейших узловых пунктов мировой экономики.

"Китай и Пакистан призывают к немедленному прекращению боевых действий и приложению максимальных усилий для предотвращения распространения конфликта", - говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел обеих стран.

"Суверенитет, территориальная целостность, национальная независимость и безопасность Ирана и государств Персидского залива должны быть обеспечены", — добавили они.

Добавим

Издание отмечает, что заявление было обнародовано после встречи министра иностранных дел Пакистана Ишака Дара с его китайским коллегой Ван И, во время которой они обсудили обостряющийся конфликт на Ближнем Востоке.

Пакистан выступил в качестве ключевого посредника, используя свои дружественные отношения как с Ираном, так и с США, чтобы передать Тегерану план Вашингтона из 15 пунктов, а затем провести в выходные встречу четырех сторон — Пакистана, Саудовской Аравии, Египта и Турции — для обсуждения конфликта.

В рамках этой последней дипломатической инициативы Исламабад и Пекин призвали все стороны немедленно прекратить нападения на мирных жителей и "критически важную инфраструктуру, такую как энергетические объекты, опреснительные установки, электростанции и мирные ядерные объекты".

Они также настойчиво призвали к соблюдению приоритета Организации Объединенных Наций и международного права для достижения "прочного" мира.