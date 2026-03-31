Трамп посоветовал странам покупать топливо у США или захватить Ормузский пролив

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не будут помогать странам, которые не могут получить топливо из-за блокады Ормузского пролива. Он предложил им либо покупать горючее у США, либо захватить пролив, передает УНН.

Всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо через Ормузский пролив, например, Великобритания, отказавшаяся участвовать в обезглавливании Ирана, у меня есть предложение для вас: во-первых, покупайте у США, у нас его достаточно, и во-вторых, наберитесь смелости, идите к проливу и просто ВОЗЬМИТЕ ЕГО - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что другим странам "придется начать учиться бороться за себя, США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, так же, как вас не было рядом с нами".

Иран, по сути, уничтожен. Самое сложное сделано. Идите и добывайте свою собственную нефть! - резюмировал Трамп.

Президент США Дональд Трамп, по данным американских СМИ, готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив будет оставаться преимущественно закрытым. Такой подход в Белом доме объясняют желанием не затягивать конфликт за пределы определенных сроков.