Трамп посоветовал странам покупать топливо у США или захватить Ормузский пролив
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о прекращении помощи странам в получении топлива из-за блокады пролива. Он призвал государства бороться за ресурсы самостоятельно.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не будут помогать странам, которые не могут получить топливо из-за блокады Ормузского пролива. Он предложил им либо покупать горючее у США, либо захватить пролив, передает УНН.
Всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо через Ормузский пролив, например, Великобритания, отказавшаяся участвовать в обезглавливании Ирана, у меня есть предложение для вас: во-первых, покупайте у США, у нас его достаточно, и во-вторых, наберитесь смелости, идите к проливу и просто ВОЗЬМИТЕ ЕГО
Американский лидер отметил, что другим странам "придется начать учиться бороться за себя, США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, так же, как вас не было рядом с нами".
Иран, по сути, уничтожен. Самое сложное сделано. Идите и добывайте свою собственную нефть!
Напомним
Президент США Дональд Трамп, по данным американских СМИ, готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив будет оставаться преимущественно закрытым. Такой подход в Белом доме объясняют желанием не затягивать конфликт за пределы определенных сроков.