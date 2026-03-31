Трамп посоветовал странам покупать топливо у США или захватить Ормузский пролив

Эксклюзив
12:52 • 1716 просмотра
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
12:21 • 5954 просмотра
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
11:48 • 7936 просмотра
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всегоPhoto
Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 28503 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 112938 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 59964 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 60931 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 60079 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 44840 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 36093 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Популярные новости
Каллас и министры иностранных дел ЕС прибыли в Киев - первые заявленияPhotoVideo31 марта, 05:28 • 45614 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 38219 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto07:42 • 40773 просмотра
Нетаньяху пытается "усидеть на двух стульях" между рф и Ираном - Зеленский08:25 • 23195 просмотра
Главнокомандующий ВСУ назвал главную военную цель Украины на 2026 год09:10 • 22378 просмотра
публикации
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto11:05 • 16923 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto07:42 • 41181 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 112931 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 58807 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 70960 просмотра
Трамп посоветовал странам покупать топливо у США или захватить Ормузский пролив

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Дональд Трамп заявил о прекращении помощи странам в получении топлива из-за блокады пролива. Он призвал государства бороться за ресурсы самостоятельно.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не будут помогать странам, которые не могут получить топливо из-за блокады Ормузского пролива. Он предложил им либо покупать горючее у США, либо захватить пролив, передает УНН.

Всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо через Ормузский пролив, например, Великобритания, отказавшаяся участвовать в обезглавливании Ирана, у меня есть предложение для вас: во-первых, покупайте у США, у нас его достаточно, и во-вторых, наберитесь смелости, идите к проливу и просто ВОЗЬМИТЕ ЕГО

- написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что другим странам "придется начать учиться бороться за себя, США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, так же, как вас не было рядом с нами".

Иран, по сути, уничтожен. Самое сложное сделано. Идите и добывайте свою собственную нефть! 

- резюмировал Трамп.

Трамп заинтересован, чтобы арабские страны платили за войну против Ирана - Белый дом30.03.26, 21:58 • 5768 просмотров

Напомним

Президент США Дональд Трамп, по данным американских СМИ, готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив будет оставаться преимущественно закрытым. Такой подход в Белом доме объясняют желанием не затягивать конфликт за пределы определенных сроков.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира