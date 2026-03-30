Трамп заинтересован, чтобы арабские страны платили за войну против Ирана - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что президент США Дональд Трамп был бы заинтересован в том, чтобы призвать арабские страны оплатить расходы на его войну против Ирана, и добавляет, что, по ее мнению, президент мог бы высказаться по этому вопросу более подробно, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

На вопрос о том, готовы ли арабские страны помочь оплатить войну, Ливитт ответила, что не будет забегать вперед, но у Трампа была такая идея.

Я думаю, что президент был бы очень заинтересован в том, чтобы призвать их к этому. Я знаю, что у него есть такая идея, и я думаю, вы еще услышите от него об этом - добавила пресс-секретарь.

