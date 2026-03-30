Трамп зацікавлений, аби арабські країни платили за війну проти Ірану - Білий дім
Київ • УНН
Керолайн Лівітт заявила про зацікавленість Трампа у фінансуванні війни арабськими країнами. Президент згодом детально розкриє плани щодо цього питання.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт сказала, що президент США Дональд Трамп був би зацікавлений у тому, щоб закликати арабські країни сплатити витрати на його війну проти Ірану, і додає, що, на її думку, президент міг би висловитися з цього питання більш детально, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
На питання про те, чи готові арабські країни допомогти сплатити за війну, Лівітт відповіла, що не забігатиме вперед, але Трамп мав таку ідею.
Я думаю, що президент був би дуже зацікавлений у тому, щоб покликати їх до цього. Я знаю, що він має таку ідею, і я думаю, ви ще почуєте від нього про це
