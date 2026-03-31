Трамп порадив країнам купувати пальне у США або захопити Ормузьку протоку

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США більше не допомагатимуть країнам, які не можуть отримати паливо через блокаду Ормузької протоки. Він запропонував їм - або купувати пальне у США, або захопити протоку, передає УНН.

Усім тим країнам, які не можуть отримати авіаційне паливо через Ормузьку протоку, як-от Велика Британія, яка відмовилася брати участь у обезголовленні Ірану, у мене є пропозиція для вас: по-перше, купуйте у США, у нас його достатньо, і по-друге, наберіться сміливості, йдіть до протоки та просто ВІЗЬМІТЬ ЇЇ - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Американський лідер зауважив, що іншим країнам "доведеться почати вчитися боротися за себе, США більше не будуть поруч, щоб допомогти вам, так само, як вас не було поруч з нами".

Іран, по суті, знищено. Найскладніше зроблено. Ідіть і здобувайте свою власну нафту! - резюмував Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп, за даними американських ЗМІ, готовий завершити військову кампанію проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишатиметься переважно закритою. Такий підхід у Білому домі пояснюють бажанням не затягувати конфлікт за межі визначених термінів.