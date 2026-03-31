Китай і Пакистан закликають до "негайного припинення вогню" в Ірані та мирних переговорів

Сьогодні Китай та Пакистан закликали до "негайного припинення вогню" та мирних переговорів для врегулювання війни в Ірані після двосторонніх переговорів на високому рівні в Пекіні, передає УНН із посиланням на CNN.

Китай та Пакистан наполегливо закликали всі сторони забезпечити безпечний прохід комерційних і цивільних суден через Ормузьку протоку та "захистити безпеку суден та екіпажів", які опинилися в пастці в цьому водному шляху, який є одним із найважливіших вузлових пунктів світової економіки.

"Китай і Пакистан закликають до негайного припинення бойових дій і докладання максимальних зусиль для запобігання поширенню конфлікту", - йдеться у спільній заяві міністерств закордонних справ обох країн.

"Суверенітет, територіальна цілісність, національна незалежність та безпека Ірану та держав Перської затоки мають бути забезпечені", — додали вони.

Видання зауважує, що заява була оприлюднена після зустрічі міністра закордонних справ Пакистану Ішака Дара з його китайським колегою Ван І, під час якої вони обговорили конфлікт, що загострюється на Близькому Сході.

Пакистан виступив як ключовий посередник, використовуючи свої дружні відносини як з Іраном, так і зі США, щоб передати Тегерану план Вашингтона з 15 пунктів, а потім провести у вихідні зустріч чотирьох сторін — Пакистану, Саудівської Аравії, Єгипту та Туреччини — для обговорення конфлікту.

У рамках цієї останньої дипломатичної ініціативи Ісламабад і Пекін закликали всі сторони негайно припинити напади на мирних жителів та "критично важливу інфраструктуру, таку як енергетичні об'єкти, опріснювальні установки, електростанції та мирні ядерні об'єкти".

Вони також наполегливо закликали до дотримання пріоритету Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права для досягнення "міцного" миру.