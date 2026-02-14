G7 и Украина на уровне глав дипломатии встретились для обсуждения мирных усилий и ПВО
Киев • УНН
В Мюнхене стартовала встреча глав МИД G7 и Украины, где обсуждают мирные усилия и усиление ПВО. Китай предоставит Украине дополнительную гуманитарную энергетическую помощь.
В немецком Мюнхене началась встреча министров иностранных дел государств G7 и Украины. Среди вопросов - мирные усилия и усиление ПВО, сообщили в МИД Украины, передает УНН.
Детали
"В Мюнхене началась встреча министров иностранных дел государств Группы семи и Украины. В центре внимания - мирные усилия и всесторонняя поддержка Украины, в частности усиление энергетической устойчивости и систем ПВО", - сообщили в МИД.
Участие во встрече, как видно на обнародованном видео, принимает и госсекретарь США Марко Рубио.
Дополнение
Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Китай решил предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.