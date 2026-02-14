$42.990.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

G7 и Украина на уровне глав дипломатии встретились для обсуждения мирных усилий и ПВО

Киев • УНН

 • 504 просмотра

В Мюнхене стартовала встреча глав МИД G7 и Украины, где обсуждают мирные усилия и усиление ПВО. Китай предоставит Украине дополнительную гуманитарную энергетическую помощь.

G7 и Украина на уровне глав дипломатии встретились для обсуждения мирных усилий и ПВО

В немецком Мюнхене началась встреча министров иностранных дел государств G7 и Украины. Среди вопросов - мирные усилия и усиление ПВО, сообщили в МИД Украины, передает УНН.

Детали

"В Мюнхене началась встреча министров иностранных дел государств Группы семи и Украины. В центре внимания - мирные усилия и всесторонняя поддержка Украины, в частности усиление энергетической устойчивости и систем ПВО", - сообщили в МИД.

Участие во встрече, как видно на обнародованном видео, принимает и госсекретарь США Марко Рубио.

Дополнение

Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Китай решил предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Ван И (политик)
благотворительность
Мюнхен
Китай
Украина