09:35 • 1760 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 4070 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 7938 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 21504 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 39159 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 34647 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 34780 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 62146 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 86509 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 67341 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
G7 та Україна на рівні голів дипломатії зустрілися для обговорення мирних зусиль та ППО

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У Мюнхені стартувала зустріч глав МЗС G7 та України, де обговорюють мирні зусилля та посилення ППО. Китай надасть Україні додаткову гуманітарну енергетичну допомогу.

G7 та Україна на рівні голів дипломатії зустрілися для обговорення мирних зусиль та ППО

У німецькому Мюнхені розпочалася зустріч міністрів закордонних справ держав G7 та України. Серед питань - мирні зусилля та посилення ППО, повідомили в МЗС України, передає УНН.

Деталі

"У Мюнхені розпочалася зустріч міністрів закордонних справ держав Групи семи та України. У центрі уваги - мирні зусилля та всебічна підтримка України, зокрема посилення енергетичної стійкості та систем ППО", - повідомили в МЗС.

Участь у зустрічі, як видно на оприлюдненому відео, бере й держсекретар США Марко Рубіо.

Доповнення

Голова МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Ван Ї (політик)
благодійність
Мюнхен
Китай
Україна