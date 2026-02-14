G7 та Україна на рівні голів дипломатії зустрілися для обговорення мирних зусиль та ППО

У німецькому Мюнхені розпочалася зустріч міністрів закордонних справ держав G7 та України. Серед питань - мирні зусилля та посилення ППО, повідомили в МЗС України, передає УНН.

Деталі

"У Мюнхені розпочалася зустріч міністрів закордонних справ держав Групи семи та України. У центрі уваги - мирні зусилля та всебічна підтримка України, зокрема посилення енергетичної стійкості та систем ППО", - повідомили в МЗС.

Участь у зустрічі, як видно на оприлюдненому відео, бере й держсекретар США Марко Рубіо.

Доповнення

Голова МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.