Глава МИД Украины Сибига встретился с представительницей ЕС Каллас - обсудили три важные темы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

По словам Сибиги, встреча была сосредоточена на трех ключевых темах:

Я поблагодарил Каю Каллас за ее личные усилия и преданность, а также Европейский Союз за всю поддержку, особенно в этот сложный зимний период. Мы скоординировали шаги в преддверии четвертой годовщины полномасштабного вторжения россии и относительно наших будущих контактов и мероприятий