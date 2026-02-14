Глава МИД Украины Сибига встретился с представительницей ЕС Каллас - обсудили три важные темы
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с высокой представительницей ЕС Каей Каллас. Они обсудили мирные усилия, усиление санкций против России и членство Украины в ЕС.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.
Подробности
По словам Сибиги, встреча была сосредоточена на трех ключевых темах:
- мирные усилия и
пути их ускорения с участием США и ЕС;
- усиление санкционного давления на россию, в частности скорейшее принятие мощного 20-го пакета санкций, запрет на предоставление морских услуг российскому "теневому флоту", а также введение запрета на въезд для участников российской агрессии против Украины;
- членство Украины в ЕС как одну из ключевых гарантий безопасности для нашего государства и всей Европы.
Я поблагодарил Каю Каллас за ее личные усилия и преданность, а также Европейский Союз за всю поддержку, особенно в этот сложный зимний период. Мы скоординировали шаги в преддверии четвертой годовщины полномасштабного вторжения россии и относительно наших будущих контактов и мероприятий
Напомним
Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Китай решил предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.