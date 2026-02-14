Глава МИД Украины Сибига встретился с представительницей ЕС Каллас - обсудили три важные темы

$42.990.00
51.030.00
ukenru
19:48 • 2750 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
17:06 • 10349 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
16:21 • 12951 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 13758 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 15381 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 16161 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 14045 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14720 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14662 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14126 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.5м/с
84%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер с ночи, когда во время задержания умер мужчинаVideo14 февраля, 13:12 • 10784 просмотра
"Я увидел жажду победы" - Рютте вспомнил Патрона и поездку на Черниговщину14 февраля, 13:24 • 3878 просмотра
Американские военные атаковали судно наркоторговцев в Карибском море, погибли три человекаVideo14 февраля, 13:38 • 5548 просмотра
Зеленский на встрече с Алиевым назвал единственную причину продолжительности войны с РФPhotoVideo16:50 • 6850 просмотра
"Это неожиданность" - Зеленский прокомментировал смену руководителя делегации рф на переговорах17:39 • 6062 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 74286 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 115999 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 68348 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 85900 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 126540 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Ильхам Алиев
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Азербайджан
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 15099 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 14755 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 18099 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 41276 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 40106 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Сериал

Глава МИД Украины Сибига встретился с представительницей ЕС Каллас - обсудили три важные темы

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с высокой представительницей ЕС Каей Каллас. Они обсудили мирные усилия, усиление санкций против России и членство Украины в ЕС.

Глава МИД Украины Сибига встретился с представительницей ЕС Каллас - обсудили три важные темы
Фото: t.me/Ukraine_MFA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

По словам Сибиги, встреча была сосредоточена на трех ключевых темах:

  • мирные усилия и пути их ускорения с участием США и ЕС;
    • усиление санкционного давления на россию, в частности скорейшее принятие мощного 20-го пакета санкций, запрет на предоставление морских услуг российскому "теневому флоту", а также введение запрета на въезд для участников российской агрессии против Украины;
      • членство Украины в ЕС как одну из ключевых гарантий безопасности для нашего государства и всей Европы.

        Я поблагодарил Каю Каллас за ее личные усилия и преданность, а также Европейский Союз за всю поддержку, особенно в этот сложный зимний период. Мы скоординировали шаги в преддверии четвертой годовщины полномасштабного вторжения россии и относительно наших будущих контактов и мероприятий

        - заявил Сибига.

        Напомним

        Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Китай решил предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.

        Евгений Устименко

        ПолитикаНовости Мира
        Санкции
        Энергетика
        Социальная сеть
        Война в Украине
        Отключение света
        Блэкаут
        Андрей Сибига
        Ван И (политик)
        Кайя Каллас
        Европейский Союз
        Китай
        Соединённые Штаты
        Украина