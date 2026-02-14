$42.990.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Глава МЗС України Сибіга зустрівся з представницею ЄС Каллас - обговорили три важливі теми

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з високою представницею ЄС Каєю Каллас. Вони обговорили мирні зусилля, посилення санкцій проти росії та членство України в ЄС.

Глава МЗС України Сибіга зустрівся з представницею ЄС Каллас - обговорили три важливі теми
Фото: t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

За словами Сибіги, зустріч була зосереджена на трьох ключових темах:

  • мирні зусилля та шляхи їх прискорення за участі США та ЄС;
    • посилення санкційного тиску на росію, зокрема якнайшвидше ухвалення потужного 20-го пакета санкцій, заборону на надання морських послуг російському "тіньовому флоту", а також запровадження заборони на в’їзд для учасників російської агресії проти України;
      • членство України в ЄС як одну з ключових гарантій безпеки для нашої держави та всієї Європи.

        Я подякував Каї Каллас за її особисті зусилля та відданість, а також Європейському Союзу за всю підтримку, особливо в цей складний зимовий період. Ми скоординували кроки напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії та щодо наших майбутніх контактів і заходів

        - заявив Сибіга.

        Нагадаємо

        Голова МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.

        Євген Устименко

