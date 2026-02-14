Глава МЗС України Сибіга зустрівся з представницею ЄС Каллас - обговорили три важливі теми

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

За словами Сибіги, зустріч була зосереджена на трьох ключових темах:

Я подякував Каї Каллас за її особисті зусилля та відданість, а також Європейському Союзу за всю підтримку, особливо в цей складний зимовий період. Ми скоординували кроки напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії та щодо наших майбутніх контактів і заходів