Глава МЗС України Сибіга зустрівся з представницею ЄС Каллас - обговорили три важливі теми
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з високою представницею ЄС Каєю Каллас. Вони обговорили мирні зусилля, посилення санкцій проти росії та членство України в ЄС.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
За словами Сибіги, зустріч була зосереджена на трьох ключових темах:
- мирні зусилля та
шляхи їх прискорення за участі США та ЄС;
- посилення санкційного тиску на росію, зокрема якнайшвидше ухвалення потужного 20-го пакета санкцій, заборону на надання морських послуг російському "тіньовому флоту", а також запровадження заборони на в’їзд для учасників російської агресії проти України;
- членство України в ЄС як одну з ключових гарантій безпеки для нашої держави та всієї Європи.
Я подякував Каї Каллас за її особисті зусилля та відданість, а також Європейському Союзу за всю підтримку, особливо в цей складний зимовий період. Ми скоординували кроки напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії та щодо наших майбутніх контактів і заходів
Нагадаємо
Голова МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.