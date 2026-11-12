США и Китай обсудили возможный саммит Трампа, Си и Путина

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили потенциальную встречу между своими лидерами и главой кремля владимиром путиным, что подтверждает подготовку к трехстороннему саммиту. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Главы дипломатических ведомств обеих стран поговорили в среду, 11 ноября, накануне поездки президента США Дональда Трампа в Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на следующей неделе и визита главы Китая Си Цзиньпина во Флориду на саммит G20 в следующем месяце.

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Рубио и Ван "согласились с важностью содержательных переговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация, в частности на любой потенциальной трехсторонней встрече лидеров с россией", — говорится в заявлении Государственного департамента США. В нем не указаны ни время, ни место проведения такой встречи.

Министерство иностранных дел Китая назвало разговор "позитивным и конструктивным" в своем заявлении, не упомянув о какой-либо потенциальной трехсторонней встрече.

Когда пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин спросили о возможной встрече трех лидеров, она заявила на брифинге в Пекине в четверг, 12 ноября, что ее страна "поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу встречи трех президентов".

И Трамп, и путин публично выразили заинтересованность в участии во встрече с Си на саммите АТЭС. В воскресенье Трамп заявил, что, по его мнению, встретится с Си и путиным, чтобы обсудить "много вещей", включая денуклеаризацию и прекращение войны с Ираном.

На прошлой неделе Пекин заявил, что поддерживает контакты с Вашингтоном и москвой по поводу такой встречи, которая была бы беспрецедентной для ядерных держав.

"Трехсторонний саммит предоставил бы путину заметную платформу на фоне его стремления выйти из международной изоляции после вторжения в Украину. Проведение переговоров также дало бы Си возможность представить Китай в качестве посредника между Вашингтоном и москвой", — говорится в публикации.

Для Трампа исторический саммит с Си и путиным, отмечает издание, станет своевременным отвлечением от сокрушительного поражения его Республиканской партии на промежуточных выборах в США на фоне того, что внешняя политика является одной из немногих сфер, где президент по-прежнему обладает широкими полномочиями.

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Позиция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее комментировал возможность такого саммита. "Трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и россии могла бы помочь быстрее завершить войну. Трехсторонняя встреча лидеров россии, Китая и США даст лишь противоположный результат: поощрит путина продолжать эту войну. Приглашение путина на такую встречу лишь подпитало бы его манию величия и придало ему вес, которого он не заслуживает", — отмечал Сибига.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на сообщения о предложении главы кремля владимира путина провести саммит с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином, где ожидается обсуждение вопроса войны рф против Украины.

"Я хотел бы понять, чтобы избежать дальнейших сюрпризов. Вопрос не только в том, встретятся ли они с нами или без нас: к сожалению, постепенный выход путина из изоляции уже начался. Это не будет первым шагом. Однако если Украина будет в повестке дня, мы хотели бы, чтобы с Украиной проконсультировались. Я не могу комментировать остальное: я не знаю, что они будут обсуждать", — отметил Зеленский в ответ на вопрос о том, что "путин предлагает встречу с Трампом и Си без Украины", и беспокоится ли он, "что они решат ваше будущее без вас".