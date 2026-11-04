Китай подтвердил переговоры с россией и США по поводу первого трехстороннего саммита

Китай заявил, что контактирует с США и россией по поводу встречи их президентов на саммите АТЭС, которая станет беспрецедентной встречей трех ядерных держав. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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И президент США Дональд Трамп, и глава кремля владимир путин уже публично выразили заинтересованность в участии во встрече с главой Китая Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в этом месяце. Комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в среду, 4 ноября, за две недели до начала конференции свидетельствуют об открытости Пекина к такому разговору, отмечает издание.

"Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу потенциальной встречи лидеров Китая, россии и США", — сказала Мао на регулярном брифинге в Пекине в ответ на вопрос о том, существуют ли какие-либо планы относительно трехсторонней встречи в Шэньчжэне.

Такая встреча, пишет издание, "станет важной вехой в усилиях россии выйти из международной изоляции после вторжения в Украину и потенциально позволит Си стать посредником в сближении путина и Трампа".

Трехсторонний саммит между Китаем, россией и США не имеет современного прецедента. Ближайшим сравнением может быть Ялтинская конференция 1945 года, когда советский диктатор Иосиф Сталин, президент США Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились, чтобы обсудить реорганизацию Европы на фоне того, как нацистская Германия приближалась к поражению во Второй мировой войне, пишет издание.

Встреча США, Китая и рф: Зеленский опасается "Ялты 2.0" - СМИ