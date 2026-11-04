Китай підтвердив переговори з росією і США щодо першого тристороннього саміту

Китай заявив, що контактує зі США та росією щодо зустрічі їхніх президентів на саміті АТЕС, яка стане безпрецедентною зустріччю трьох ядерних держав. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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І президент США Дональд Трамп, і глава кремля володимир путін вже публічно висловили зацікавленість в участі в зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва цього місяця. Коментарі речниці Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін у середу, 4 листопада, за два тижні до початку конференції свідчать про відкритість Пекіна до такої розмови, зазначає видання.

"Китай підтримує зв'язок з відповідними сторонами щодо потенційної зустрічі лідерів Китаю, росії та США", – сказала Мао на регулярному брифінгу в Пекіні у відповідь на запитання про те, чи є якісь плани щодо тристоронньої зустрічі у Шеньчжені.

Така зустріч, пише видання, "стане важливою віхою в зусиллях росії вийти з міжнародної ізоляції після вторгнення в Україну та потенційно дозволить Сі стати посередником у зближенні путіна та Трампа".

Тристоронній саміт між Китаєм, росією та США не має сучасного прецеденту. Найближчим порівнянням може бути Ялтинська конференція 1945 року, коли радянський диктатор Йосип Сталін, президент США Франклін Д. Рузвельт та прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль зустрілися, щоб обговорити реорганізацію Європи, на тлі того, як нацистська Німеччина наближалася до поразки у Другій світовій війні, пише видання.

Зустріч США, Китаю та рф: Зеленський побоюється "Ялти 2.0" - ЗМІ