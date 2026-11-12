США та Китай обговорили можливий саміт Трампа, Сі і путіна

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї обговорили потенційну зустріч між своїми лідерами та главою кремля володимиром путіним, що підтверджує підготовку до тристороннього саміту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Голови дипломатії обох країн поговорили в середу, 11 листопада, напередодні поїздки президента США Дональда Трампа до Шеньчженя на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва наступного тижня та візиту глави Китаю Сі Цзіньпіна до Флориди на саміт G20 наступного місяця.

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Рубіо та Ван "погодилися щодо важливості змістовних переговорів на рівні лідерів для просування таких цілей, як мир та денуклеаризація, зокрема на будь-якій потенційній тристоронній зустрічі лідерів з росією", – йдеться у заяві Державного департаменту США. Він не вказав ні часу, ні місця проведення такої зустрічі.

Міністерство закордонних справ Китаю назвало розмову "позитивною та конструктивною" у своїй заяві, не згадавши про будь-яку потенційну тристоронню зустріч.

Коли речника МЗС Китаю Мао Нін запитали про можливу зустріч трійки лідерів, вона заявила на брифінгу в Пекіні в четвер, 12 листопада, що його країна "підтримує зв'язок з відповідними сторонами щодо зустрічі трьох президентів".

І Трамп, і путін публічно висловили зацікавленість в участі в зустрічі з Сі на саміті АТЕС. У неділю Трамп заявив, що, на його думку, він зустрінеться з Сі та путіним, щоб обговорити "багато речей", включаючи денуклеаризацію та припинення війни з Іраном.

Минулого тижня Пекін заявив, що контактує з Вашингтоном і москвою щодо такої зустрічі, яка була б безпрецедентною для ядерних держав.

"Тристоронній саміт надав би путіну помітну платформу, на тлі того, як він прагне вийти з міжнародної ізоляції після вторгнення в Україну. Проведення переговорів також дало б Сі можливість представити Китай як посередника між Вашингтоном і москвою", - ідеться у публікації.

Для Трампа історичний саміт з Сі та путіним, зауважує видання, стане своєчасним відволіканням від нищівної поразки його Республіканської партії на проміжних виборах у США, на тлі того, як зовнішня політика є однією з небагатьох сфер, де президент все ще має широкі повноваження.

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Позиція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше коментував можливість такого саміту. "Тристороння зустріч лідерів України, США та росії могла б допомогти швидше завершити війну. Тристороння зустріч лідерів росії, Китаю та США дасть лише протилежний результат: заохотить путіна продовжувати цю війну. Запрошення путіна на таку зустріч лише підживило би його манію величі та надало йому ваги, на яку він не заслуговує", - зазначав Сибіга.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на повідомлення про пропозицію глави кремля володимира путіна провести саміт з президентом США Дональдом Трампом і главою Китаю Сі Цзіньпіном, де очікується обговорення питання війни рф проти України.

"Я хотів би зрозуміти, щоб уникнути подальших сюрпризів. Питання не лише в тому, чи зустрінуться вони з нами чи без нас: на жаль, поступовий вихід путіна з ізоляції вже розпочався. Це не буде першим кроком. Однак, якщо Україна буде на порядку денному, ми хотіли б, щоб з Україною проконсультувалися. Я не можу коментувати решту: я не знаю, що вони обговорюватимуть", - зазначив Зеленський у відповідь на запитання щодо того, що "путін пропонує зустріч із Трампом і Сі без України", і чи хвилюється він, "що вони вирішать ваше майбутнє без вас".