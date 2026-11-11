Китай і США провели "конструктивну і позитивну" розмову напередодні зустрічі Трампа та Сі

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У середу міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів "позитивну та конструктивну" телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Пекін висловив готовність зміцнювати комунікацію та співпрацю з Вашингтоном, передає УНН із посиланням на Reuters і "Сіньхуа".

Видання додає, що ці переговори відбулися приблизно за тиждень до зустрічі лідерів економік АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) у китайському місті Шеньчжень, де, як очікується, зустрінуться президент Сі Цзіньпін і президент Дональд Трамп.

За словами Ван Ї, нинішня стабільність у китайсько-американських відносинах далася нелегко. Він назвав її "раціональним вибором двох великих держав, зробленим на основі як власних, так і спільних інтересів", — зазначає "Сіньхуа".

Державний департамент США поки що не надав офіційного повідомлення про зміст цієї розмови.

Зустріч Трампа, путіна та Сі Цзіньпіна може зірватися через розбіжності США й Китаю - WSJ

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Сі Цзіньпін і Дональд Трамп вже двічі зустрічалися цього року. У вівторок Марко Рубіо повідомив журналістам, що ведеться робота над організацією тристоронньої зустрічі на полях саміту АТЕС за участю Трампа, Сі Цзіньпіна та президента росії володимира путіна.

Рубіо зазначив, що Трамп прагне проведення такої зустрічі, додавши: "Ми вважаємо, що це можливо".

У неділю Трамп заявив, що, на його думку, він зустрінеться із Сі Цзіньпіном і путіним у Шеньчжені, щоб обговорити припинення війни в Ірані та питання денуклеаризації.

У жовтні Трамп висловив готовність до тристоронніх переговорів із Сі Цзіньпіном і Путіним щодо контролю над озброєннями — зокрема, ядерною зброєю. Водночас Китай, схоже, виявляє менший інтерес до подібних дискусій.

Минулого місяця Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що "потужність ядерного арсеналу КНР аж ніяк не можна порівнювати з рівнем США чи росії", а вимога до Китаю приєднатися до так званих тристоронніх переговорів щодо ядерного роззброєння на нинішньому етапі є "несправедливою, необґрунтованою та нереалістичною".

Видання The Wall Street Journal повідомило, що володимир путін запропонував використати цю тристоронню зустріч для обговорення завершення тривалої війни Росії проти України.

Зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна, що відбулися цього року, ймовірно, сприяли стабілізації відносин, проте вони майже не допомогли скоротити глибокі розбіжності між цими двома стратегічними суперниками. У вересні у Вашингтоні сторони домовилися про продовження торговельного перемир’я на два місяці — термін його дії мав спливти в листопаді, — проте суперечки щодо мит, закупівлі Китаєм американських товарів, експорту рідкісноземельних металів та обмежень у сфері технологій залишилися неврегульованими.

У вівторок міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що сторони розпочнуть новий діалог щодо штучного інтелекту, але їм не варто плекати ілюзій стосовно наявних розбіжностей, оскільки вони намагаються контролювати ризики, пов’язані з цією технологією, водночас змагаючись за першість у галузі штучного інтелекту.