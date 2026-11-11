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Китай и США провели "конструктивный и позитивный" разговор накануне встречи Трампа и Си

Киев • УНН

 • 994 просмотра

Ван И и Марко Рубио провели конструктивный разговор перед саммитом АТЭС. Пекин заявил о готовности укреплять коммуникацию с Вашингтоном.

Китай и США провели "конструктивный и позитивный" разговор накануне встречи Трампа и Си
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В среду министр иностранных дел Китая Ван И провел «позитивный и конструктивный» телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Пекин выразил готовность укреплять коммуникацию и сотрудничество с Вашингтоном, передает УНН со ссылкой на Reuters и «Синьхуа».

Издание добавляет, что эти переговоры состоялись примерно за неделю до встречи лидеров экономик АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в китайском городе Шэньчжэнь, где, как ожидается, встретятся председатель КНР Си Цзиньпин и президент Дональд Трамп.

По словам Ван И, нынешняя стабильность в китайско-американских отношениях далась нелегко. Он назвал ее «рациональным выбором двух великих держав, сделанным на основе как собственных, так и общих интересов», — отмечает «Синьхуа».

Государственный департамент США пока не предоставил официального сообщения о содержании этого разговора.

Встреча Трампа, путина и Си Цзиньпина может сорваться из-за разногласий между США и Китаем — WSJ10.11.26, 15:49 • 4684 просмотра

Добавим

Си Цзиньпин и Дональд Трамп уже дважды встречались в этом году. Во вторник Марко Рубио сообщил журналистам, что ведется работа над организацией трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС с участием Трампа, Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Рубио отметил, что Трамп стремится к проведению такой встречи, добавив: «Мы считаем, что это возможно».

В воскресенье Трамп заявил, что, по его мнению, встретится с Си Цзиньпином и Путиным в Шэньчжэне, чтобы обсудить прекращение войны в Иране и вопросы денуклеаризации.

В октябре Трамп выразил готовность к трехсторонним переговорам с Си Цзиньпином и Путиным по вопросам контроля над вооружениями — в частности, ядерным оружием. В то же время Китай, по всей видимости, проявляет меньший интерес к подобным дискуссиям.

В прошлом месяце Министерство иностранных дел Китая заявило, что «мощность ядерного арсенала КНР ни в коем случае нельзя сравнивать с уровнем США или России», а требование к Китаю присоединиться к так называемым трехсторонним переговорам по ядерному разоружению на нынешнем этапе является «несправедливым, необоснованным и нереалистичным».

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Владимир Путин предложил использовать эту трехстороннюю встречу для обсуждения завершения затяжной войны России против Украины.

Встречи Трампа и Си Цзиньпина, состоявшиеся в этом году, вероятно, способствовали стабилизации отношений, однако почти не помогли сократить глубокие разногласия между этими двумя стратегическими соперниками. В сентябре в Вашингтоне стороны договорились о продлении торгового перемирия на два месяца — срок его действия должен был истечь в ноябре, — однако споры по поводу пошлин, закупок Китаем американских товаров, экспорта редкоземельных металлов и ограничений в сфере технологий остались неурегулированными.

Во вторник министр финансов США Скотт Бессент заявил, что стороны начнут новый диалог по вопросам искусственного интеллекта, однако им не следует питать иллюзий относительно существующих разногласий, поскольку они пытаются контролировать риски, связанные с этой технологией, одновременно соперничая за лидерство в области искусственного интеллекта.

Антонина Туманова

Новости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
Скотт Бессент
Марко Рубио
Ван И (политик)
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Reuters
Вашингтон
Пекин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Украина
Иран