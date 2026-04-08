Китай заявил о "собственных усилиях" в настаивании на прекращении огня между США и Ираном

Китайский дипломат заявил, что Пекин приложил "собственные усилия" в настаивании на прекращении огня между США и Ираном вскоре после того, как президент США Дональд Трамп отдал Китаю должное за ключевую роль в этом соглашении, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в среду на регулярном брифинге в Пекине перечислила усилия, которые ее страна приложила за последние недели для деэскалации конфликта, не обращаясь непосредственно к сообщениям о том, что Китай помог убедить Тегеран достичь перемирия.

"Китай последовательно выступает за прекращение огня и разрешение конфликта политическими и дипломатическими средствами, а также за достижение долгосрочной стабильности в регионе Персидского залива и Ближнего Востока, - сказала она, отвечая на вопрос о разрядке напряженности. - Китай приложил собственные усилия в этом отношении".

Комментарии Мао прозвучали через несколько часов после того, как Иран и США договорились о двухнедельной паузе в военных действиях при посредничестве Пакистана, и когда начались переговоры по более прочному мирному плану. Об этом соглашении было объявлено незадолго до истечения дедлайна, установленного Трампом, с угрозами атак на гражданскую инфраструктуру в Иране.

Газета NYT, ссылаясь на трех неназванных иранских чиновников, сообщила, что Иран принял предложение о прекращении огня после вмешательства Китая, который попросил Исламскую Республику проявить гибкость и разрядить напряженность. В интервью AFP после объявления о прекращении огня Трамп заявил, что, по его мнению, Китай убедил Иран к переговорам.

В сообщении в X китайская миссия в ООН подробно описала свои дипломатические усилия за последний месяц и выделила различные телефонные звонки, которые министр иностранных дел Китая совершил со своими коллегами в регионе, в частности с Ираном и Израилем, с 1 марта, отмечает AP.

С начала конфликта министр иностранных дел Китая Ван И совершил 26 телефонных звонков с соответствующими коллегами, тогда как специальный посланник Пекина проводил челночную дипломатию в Персидском заливе, сказала Мао. На прошлой неделе Китай и Пакистан опубликовали инициативу из пяти пунктов, которая призывала к немедленному прекращению войны в Иране и защите судоходства через Ормузский пролив.

Подчеркивая тесные дипломатические связи Пекина с Тегераном, главный дипломат Ирана в Китае в среду призвал вторую по величине экономику мира помочь "гарантировать мир" на Ближнем Востоке.

"Мы надеемся, что различные стороны смогут гарантировать, что США не возобновят войну", - заявил журналистам в Пекине иранский дипломат Абдолреза Рахмани Фазли, сообщает South China Morning Post.

"Мы надеемся, что Совет Безопасности ООН, крупные страны, такие как Китай и Россия, а также страны-посредники, такие как Пакистан и Турция, будут работать вместе, чтобы гарантировать мир в регионе", – сказал Фазли, добавив, что Иран тесно сотрудничает с дружественными странами, особенно с Китаем.