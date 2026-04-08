Китай заявил о "собственных усилиях" в настаивании на прекращении огня между США и Ираном

Эксклюзив
13:48 • 7074 просмотра
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
Эксклюзив
12:51 • 15920 просмотра
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
11:55 • 15675 просмотра
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
8 апреля, 09:00 • 19666 просмотра
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
8 апреля, 08:49 • 13809 просмотра
Зеленский после соглашения Трампа с Ираном повторил о готовности зеркального ответа на прекращение огня россией
Эксклюзив
8 апреля, 06:52 • 23988 просмотра
Как выбрать детский сад и не навредить ребенку - советы психолога для родителей
7 апреля, 22:47 • 32410 просмотра
Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
Эксклюзив
7 апреля, 19:27 • 45222 просмотра
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
7 апреля, 18:30 • 36641 просмотра
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
Эксклюзив
7 апреля, 14:48 • 35350 просмотра
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
Популярные новости
Графики отключений сегодня возвращаются, есть обесточивания в 8 областях - Минэнерго8 апреля, 07:14 • 21061 просмотра
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 12282 просмотра
От иностранных НПЗ до колонки на АЗС - как формируется и от чего зависит цена на топливо в Украине8 апреля, 09:08 • 27982 просмотра
Попытка обложить налогом аренду самолетов за границей бьет по авиаотрасли и репутации Украины на международной арене10:46 • 22746 просмотра
Клиника Odrex теряет пациентов из-за публичных скандалов: активисты StopOdrex публикуют новые шокирующие отзывы10:58 • 21337 просмотра
публикации
ЕС внедряет новую систему пересечения границы — что изменится для украинцев и что нужно знать14:21 • 10786 просмотра
Клиника Odrex теряет пациентов из-за публичных скандалов: активисты StopOdrex публикуют новые шокирующие отзывы10:58 • 21555 просмотра
Попытка обложить налогом аренду самолетов за границей бьет по авиаотрасли и репутации Украины на международной арене10:46 • 22951 просмотра
От иностранных НПЗ до колонки на АЗС - как формируется и от чего зависит цена на топливо в Украине8 апреля, 09:08 • 28188 просмотра
"Браво, федерация", выброшенная шапка, топ-3 по количеству трофеев: чем запомнился Луческу мировому и украинскому футболуPhotoVideo7 апреля, 20:02 • 36853 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Пит Хегсетх
Виктор Орбан
Андрей Сибига
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 12429 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 20570 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 28183 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 30761 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 40784 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Financial Times
The New York Times

Китай заявил о "собственных усилиях" в настаивании на прекращении огня между США и Ираном

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Пекин подтвердил дипломатические шаги по деэскалации конфликта после объявления перемирия. Трамп отметил роль Китая в достижении договоренностей с Ираном.

Китай заявил о "собственных усилиях" в настаивании на прекращении огня между США и Ираном

Китайский дипломат заявил, что Пекин приложил "собственные усилия" в настаивании на прекращении огня между США и Ираном вскоре после того, как президент США Дональд Трамп отдал Китаю должное за ключевую роль в этом соглашении, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в среду на регулярном брифинге в Пекине перечислила усилия, которые ее страна приложила за последние недели для деэскалации конфликта, не обращаясь непосредственно к сообщениям о том, что Китай помог убедить Тегеран достичь перемирия.

"Китай последовательно выступает за прекращение огня и разрешение конфликта политическими и дипломатическими средствами, а также за достижение долгосрочной стабильности в регионе Персидского залива и Ближнего Востока, - сказала она, отвечая на вопрос о разрядке напряженности. - Китай приложил собственные усилия в этом отношении".

Комментарии Мао прозвучали через несколько часов после того, как Иран и США договорились о двухнедельной паузе в военных действиях при посредничестве Пакистана, и когда начались переговоры по более прочному мирному плану. Об этом соглашении было объявлено незадолго до истечения дедлайна, установленного Трампом, с угрозами атак на гражданскую инфраструктуру в Иране.

Газета NYT, ссылаясь на трех неназванных иранских чиновников, сообщила, что Иран принял предложение о прекращении огня после вмешательства Китая, который попросил Исламскую Республику проявить гибкость и разрядить напряженность. В интервью AFP после объявления о прекращении огня Трамп заявил, что, по его мнению, Китай убедил Иран к переговорам.

Трамп заявил о "полной и абсолютной победе" и что об уране Ирана "идеально позаботятся"08.04.26, 08:48 • 3420 просмотров

В сообщении в X китайская миссия в ООН подробно описала свои дипломатические усилия за последний месяц и выделила различные телефонные звонки, которые министр иностранных дел Китая совершил со своими коллегами в регионе, в частности с Ираном и Израилем, с 1 марта, отмечает AP.

С начала конфликта министр иностранных дел Китая Ван И совершил 26 телефонных звонков с соответствующими коллегами, тогда как специальный посланник Пекина проводил челночную дипломатию в Персидском заливе, сказала Мао. На прошлой неделе Китай и Пакистан опубликовали инициативу из пяти пунктов, которая призывала к немедленному прекращению войны в Иране и защите судоходства через Ормузский пролив.

Подчеркивая тесные дипломатические связи Пекина с Тегераном, главный дипломат Ирана в Китае в среду призвал вторую по величине экономику мира помочь "гарантировать мир" на Ближнем Востоке.

"Мы надеемся, что различные стороны смогут гарантировать, что США не возобновят войну", - заявил журналистам в Пекине иранский дипломат Абдолреза Рахмани Фазли, сообщает South China Morning Post.

"Мы надеемся, что Совет Безопасности ООН, крупные страны, такие как Китай и Россия, а также страны-посредники, такие как Пакистан и Турция, будут работать вместе, чтобы гарантировать мир в регионе", – сказал Фазли, добавив, что Иран тесно сотрудничает с дружественными странами, особенно с Китаем.

Юлия Шрамко

