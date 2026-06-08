В рф дроны атаковали нефтебазу в новороссийске и воинскую часть под ленинградом - СМИ

В ночь на понедельник, 8 июня, дроны атаковали несколько важных военных и логистических объектов на территории рф и ВОТ Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Так, сообщается, в частности, об атаке БпЛА на нефтебазу в городе новороссийск.

Также, по данным местных пабликов, в ленинградской области была атакована в/ч 81263, в частности, 7082-я техническая минно-торпедная база вмф рф 1-й категории, а на брянщине атаке подвергся локомотив.

Кроме того, во временно оккупированном Мариуполе дроны поразили как минимум три подстанции.

Напомним

В пятницу, 5 июня, а также в ночь на субботу, 6 июня, Силы обороны Украины нанесли поражение по ряду важных военных и логистических объектов российских войск в ленинградской области и краснодарском крае рф, а также на оккупированных территориях Украины.

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