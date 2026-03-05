Китай отправляет посланника на Ближний Восток для помощи в деэскалации напряженности
Китай отправит своего специального посланника Чжай Цзюня на Ближний Восток для помощи в деэскалации напряженности. Китайские дипломаты уже провели переговоры с рядом стран региона.
Китай отправит своего специального посланника по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюня в регион для помощи в деэскалации напряженности, сообщила в четверг спикер Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, пишет УНН со ссылкой на AP.
Чжай Цзюнь посетит Ближний Восток "в ближайшее время и приложит активные усилия для помощи в деэскалации напряженности", заявила спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в ходе брифинга в Пекине.
С начала войны в Иране Китай проводит "интенсивные посреднические усилия", сказала Мао.
Среди прочего, министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные разговоры со своими коллегами из россии, Ирана, Омана, Франции, Израиля, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, сказала она.
Во время своих переговоров Ван "отметил, что военные операции должны быть немедленно прекращены, и что все стороны должны как можно скорее вернуться к диалогу и переговорам, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности и распространение конфликта", сказала Мао.
