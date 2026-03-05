Китай відправляє посланця на Близький Схід для допомоги в деескалації напруженості
Китай відправить свого спеціального посланника Чжай Цзюня на Близький Схід для допомоги у деескалації напруженості. Китайські дипломати вже провели переговори з низкою країн регіону.
Китай відправить свого спеціального посланця з питань Близького Сходу Чжай Цзюня до регіону для допомоги в деескалації напруженості, повідомила у четвер речник Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, пише УНН з посиланням на AP.
Чжай Цзюнь відвідає Близький Схід "найближчим часом і докладе активних зусиль для допомоги в деескалації напруженості", заявила речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін під час брифінгу в Пекіні.
З початку війни в Ірані Китай проводить "інтенсивні посередницькі зусилля", сказала Мао.
Серед іншого, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонні розмови зі своїми колегами з росії, Ірану, Оману, Франції, Ізраїлю, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, сказала вона.
Під час своїх переговорів Ван "зазначив, що військові операції повинні бути негайно припинені, і що всі сторони повинні якомога швидше повернутися до діалогу та переговорів, щоб запобігти подальшій ескалації напруженості та поширенню конфлікту", сказала Мао.
