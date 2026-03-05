Китай відправляє посланця на Близький Схід для допомоги в деескалації напруженості

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
08:05 • 8034 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 26911 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 57902 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 66669 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 71949 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 40672 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 38042 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60579 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82713 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 70165 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Популярнi новини
Суд заблокував свідчення Маска у справі про ліквідацію USAID за рішенням DOGE5 березня, 00:40 • 7250 перегляди
Масштабне відключення електроенергії на Кубі залишило Гавану та більшу частину острова без світла5 березня, 00:58 • 13825 перегляди
Командувач ВМС КВІР висунув ультиматум Трампу та заборонив наближатися до іранських берегів5 березня, 01:40 • 10074 перегляди
Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів5 березня, 04:09 • 10735 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці5 березня, 04:30 • 57306 перегляди
Публікації
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 5832 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 41178 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 66693 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 71970 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 53111 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Музикант
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 22756 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 38963 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 42907 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 49950 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 53639 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times
Дипломатка

Китай відправляє посланця на Близький Схід для допомоги в деескалації напруженості

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Китай відправить свого спеціального посланника Чжай Цзюня на Близький Схід для допомоги у деескалації напруженості. Китайські дипломати вже провели переговори з низкою країн регіону.

Китай відправляє посланця на Близький Схід для допомоги в деескалації напруженості

Китай відправить свого спеціального посланця з питань Близького Сходу Чжай Цзюня до регіону для допомоги в деескалації напруженості, повідомила у четвер речник Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Чжай Цзюнь відвідає Близький Схід "найближчим часом і докладе активних зусиль для допомоги в деескалації напруженості", заявила речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін під час брифінгу в Пекіні.

З початку війни в Ірані Китай проводить "інтенсивні посередницькі зусилля", сказала Мао.

Китай визначив "п'ять уроків" після ударів США та Ізраїля по Ірану04.03.26, 06:30 • 18261 перегляд

Серед іншого, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонні розмови зі своїми колегами з росії, Ірану, Оману, Франції, Ізраїлю, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, сказала вона.

Під час своїх переговорів Ван "зазначив, що військові операції повинні бути негайно припинені, і що всі сторони повинні якомога швидше повернутися до діалогу та переговорів, щоб запобігти подальшій ескалації напруженості та поширенню конфлікту", сказала Мао.

Гегсет заявив, що росія та Китай не відіграють ключової ролі у війні в Ірані04.03.26, 17:13 • 6336 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Сутички
Ван Ї (політик)
Ізраїль
Франція
Саудівська Аравія
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Китай
Іран