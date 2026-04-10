КНДР и Китай договорились углубить сотрудничество после переговоров глав МИД

Министры иностранных дел Северной Кореи и Китая договорились об усилении сотрудничества и обменов между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственные СМИ КНР и КНДР.

Глава МИД Китая Ван И прибыл в Пхеньян с первым за семь лет визитом и провел переговоры с Чхве Сон Хуэй. Стороны обсудили международные и региональные вопросы, однако конкретные темы не раскрываются.

По данным агентств, стороны также согласились укрепить стратегическую коммуникацию между внешнеполитическими ведомствами.

Визит состоялся накануне запланированного визита президента США Дональда Трампа в Пекин на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Несмотря на традиционно тесные отношения, в последние годы связи между странами претерпевали изменения на фоне активизации сотрудничества КНДР с Россией. В то же время стороны продолжают демонстрировать намерение укреплять партнерство, в частности после возобновления транспортного сообщения, которое было остановлено во время пандемии COVID-19.

