КНДР и Китай договорились углубить сотрудничество после переговоров глав МИД
Киев • УНН
Главы МИД Китая и Северной Кореи провели переговоры в Пхеньяне по усилению коммуникации. Стороны согласились укрепить обмены перед визитом Трампа.
Министры иностранных дел Северной Кореи и Китая договорились об усилении сотрудничества и обменов между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственные СМИ КНР и КНДР.
Подробности
Глава МИД Китая Ван И прибыл в Пхеньян с первым за семь лет визитом и провел переговоры с Чхве Сон Хуэй. Стороны обсудили международные и региональные вопросы, однако конкретные темы не раскрываются.
По данным агентств, стороны также согласились укрепить стратегическую коммуникацию между внешнеполитическими ведомствами.
Визит состоялся накануне запланированного визита президента США Дональда Трампа в Пекин на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
Несмотря на традиционно тесные отношения, в последние годы связи между странами претерпевали изменения на фоне активизации сотрудничества КНДР с Россией. В то же время стороны продолжают демонстрировать намерение укреплять партнерство, в частности после возобновления транспортного сообщения, которое было остановлено во время пандемии COVID-19.
