Китай запускает первый за шесть лет пассажирский поезд в КНДР
Киев • УНН
Железнодорожное сообщение между Пекином и Пхеньяном возобновляется в четверг. Поезд K27 прибудет в столицу Северной Кореи после остановки в городе Дандун.
Первый пассажирский поезд между Китаем и Северной Кореей после шестилетнего перерыва должен отправиться из Пекина в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Это часть серии шагов Китая по укреплению трансграничной инфраструктуры и возобновлению двусторонних связей.
Согласно сообщению железнодорожного управления Китая, опубликованному во вторник, поезд K27 из Пекина, следовавший 24 часа и 41 минуту вдоль побережья Бохайского моря с остановкой в приграничном городе Дандун на северо-востоке страны, должен прибыть в Пхеньян в 18:07 (09:07 по Гринвичу).
Дополняется...