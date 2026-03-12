Китай запускает первый за шесть лет пассажирский поезд в КНДР

Первый пассажирский поезд между Китаем и Северной Кореей после шестилетнего перерыва должен отправиться из Пекина в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Это часть серии шагов Китая по укреплению трансграничной инфраструктуры и возобновлению двусторонних связей.

Согласно сообщению железнодорожного управления Китая, опубликованному во вторник, поезд K27 из Пекина, следовавший 24 часа и 41 минуту вдоль побережья Бохайского моря с остановкой в приграничном городе Дандун на северо-востоке страны, должен прибыть в Пхеньян в 18:07 (09:07 по Гринвичу).

Дополняется...