Китай запускає перший за шість років пасажирський поїзд до КНДР

Перший пасажирський поїзд між Китаєм та Північною Кореєю після шестирічної перерви має вирушити з Пекіна у четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Це частина серії кроків Китаю щодо зміцнення транскордонної інфраструктури та відновлення двосторонніх зв'язків.

Згідно з повідомленням залізничного управління Китаю, опублікованим у вівторок, поїзд K27 з Пекіна, що прямував 24 години і 41 хвилину вздовж узбережжя Бохайського моря із зупинкою в прикордонному місті Дандун на північному сході країни, повинен прибути в Пхеньян о 18:07 (09:07 за Гринвічем).

