Китай запускає перший за шість років пасажирський поїзд до КНДР
Київ • УНН
Залізничне сполучення між Пекіном та Пхеньяном відновлюється у четвер. Поїзд K27 прибуде до столиці Північної Кореї після зупинки в місті Дандун.
Перший пасажирський поїзд між Китаєм та Північною Кореєю після шестирічної перерви має вирушити з Пекіна у четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Це частина серії кроків Китаю щодо зміцнення транскордонної інфраструктури та відновлення двосторонніх зв'язків.
Згідно з повідомленням залізничного управління Китаю, опублікованим у вівторок, поїзд K27 з Пекіна, що прямував 24 години і 41 хвилину вздовж узбережжя Бохайського моря із зупинкою в прикордонному місті Дандун на північному сході країни, повинен прибути в Пхеньян о 18:07 (09:07 за Гринвічем).
Доповнюється...