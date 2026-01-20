Японія встановила рекорд за кількістю туристів, попри падіння мандрівників з Китаю

У Японії кількість іноземних туристів в 2025 році вперше перевищила позначку в 40 мільйонів. Водночас в грудні кількість китайських туристів знизилася на 45%, повідомляє УНН з посиланням на asia.nikkei.com.

Деталі

Очікується, що в 2026 році кількість іноземних туристів вперше за п'ять років знизиться після того, як впродовж останніх двох років вона досягала рекордних показників. Тоді це відбувалось у зв'язку з відновленням туристичної галузі після пандемії COVID-19.

За даними Японського агентства з туризму, у 2024 році кількість відвідувачів зросла на 47,1% до 36,9 мільйона. У 2025 році ця цифра зросла до 42,7 мільйона, повідомило міністерство. Витрати відвідувачів в Японії також досягли рекордного рівня приблизно 9,5 трильйона ієн (60 мільярдів доларів).

На тлі різних ініціатив, спрямованих на досягнення мети у 60 мільйонів міжнародних відвідувачів Японії до 2030 року, перевищення 40 мільйонів уперше в історії у 2025 році є надзвичайним досягненням - заявив на прес-конференції міністр землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії Ясуші Канеко.

Він також зазначив, що кількість мандрівників з Азії зросла порівняно з 2019 роком, до пандемії COVID-19, але зростання з Європи, США та Австралії також було значним. Також Канеко додавши, що "диверсифікація ринку в'їзного туризму прогресує".

