19 січня, 18:36 • 19952 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 43811 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 36771 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 38202 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 33690 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 40700 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 20023 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 51198 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 48502 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19109 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Японія встановила рекорд за кількістю туристів, попри падіння мандрівників з Китаю

Київ • УНН

 • 98 перегляди

У 2025 році Японія вперше прийняла понад 40 мільйонів іноземних туристів, досягнувши 42,7 мільйона. Водночас у грудні кількість китайських відвідувачів скоротилася на 45%.

Японія встановила рекорд за кількістю туристів, попри падіння мандрівників з Китаю

У Японії кількість іноземних туристів в 2025 році вперше перевищила позначку в 40 мільйонів. Водночас в грудні кількість китайських туристів знизилася на 45%, повідомляє УНН з посиланням на asia.nikkei.com.

Деталі

Очікується, що в 2026 році кількість іноземних туристів вперше за п'ять років знизиться після того, як впродовж останніх двох років вона досягала рекордних показників. Тоді це відбувалось у зв'язку з відновленням туристичної галузі після пандемії COVID-19.

За даними Японського агентства з туризму, у 2024 році кількість відвідувачів зросла на 47,1% до 36,9 мільйона. У 2025 році ця цифра зросла до 42,7 мільйона, повідомило міністерство. Витрати відвідувачів в Японії також досягли рекордного рівня приблизно 9,5 трильйона ієн (60 мільярдів доларів).

На тлі різних ініціатив, спрямованих на досягнення мети у 60 мільйонів міжнародних відвідувачів Японії до 2030 року, перевищення 40 мільйонів уперше в історії у 2025 році є надзвичайним досягненням

- заявив на прес-конференції міністр землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії Ясуші Канеко.

Він також зазначив, що кількість мандрівників з Азії зросла порівняно з 2019 роком, до пандемії COVID-19, але зростання з Європи, США та Австралії також було значним. Також Канеко додавши, що "диверсифікація ринку в'їзного туризму прогресує".

Нагадаємо

Голова уряду Японії Санае Такаїчі оголосила про розпуск Палати представників 23 січня і призначення дострокових виборів.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Австралія
Європа
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки