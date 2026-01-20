$43.180.08
19 января, 18:36 • 20682 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 45521 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 38107 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 39467 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 34702 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 42228 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 20335 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 52320 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 49628 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 19139 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
публикации
Эксклюзивы
Япония установила рекорд по числу туристов, несмотря на падение числа путешественников из Китая

Киев • УНН

 • 394 просмотра

В 2025 году Япония впервые приняла более 40 миллионов иностранных туристов, достигнув 42,7 миллиона. В то же время в декабре число китайских посетителей сократилось на 45%.

Япония установила рекорд по числу туристов, несмотря на падение числа путешественников из Китая

В Японии число иностранных туристов в 2025 году впервые превысило отметку в 40 миллионов. В то же время в декабре число китайских туристов снизилось на 45%, сообщает УНН со ссылкой на asia.nikkei.com.

Детали

Ожидается, что в 2026 году число иностранных туристов впервые за пять лет снизится после того, как в течение последних двух лет оно достигало рекордных показателей. Тогда это происходило в связи с восстановлением туристической отрасли после пандемии COVID-19.

По данным Японского агентства по туризму, в 2024 году число посетителей выросло на 47,1% до 36,9 миллиона. В 2025 году эта цифра выросла до 42,7 миллиона, сообщило министерство. Расходы посетителей в Японии также достигли рекордного уровня примерно 9,5 триллиона иен (60 миллиардов долларов).

На фоне различных инициатив, направленных на достижение цели в 60 миллионов международных посетителей Японии к 2030 году, превышение 40 миллионов впервые в истории в 2025 году является выдающимся достижением

- заявил на пресс-конференции министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Ясуши Канеко.

Он также отметил, что число путешественников из Азии выросло по сравнению с 2019 годом, до пандемии COVID-19, но рост из Европы, США и Австралии также был значительным. Также Канеко добавил, что "диверсификация рынка въездного туризма прогрессирует".

Напомним

Глава правительства Японии Санаэ Такаичи объявила о роспуске Палаты представителей 23 января и назначении досрочных выборов.

Евгений Устименко

