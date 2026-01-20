Япония установила рекорд по числу туристов, несмотря на падение числа путешественников из Китая

В Японии число иностранных туристов в 2025 году впервые превысило отметку в 40 миллионов. В то же время в декабре число китайских туристов снизилось на 45%, сообщает УНН со ссылкой на asia.nikkei.com.

Детали

Ожидается, что в 2026 году число иностранных туристов впервые за пять лет снизится после того, как в течение последних двух лет оно достигало рекордных показателей. Тогда это происходило в связи с восстановлением туристической отрасли после пандемии COVID-19.

По данным Японского агентства по туризму, в 2024 году число посетителей выросло на 47,1% до 36,9 миллиона. В 2025 году эта цифра выросла до 42,7 миллиона, сообщило министерство. Расходы посетителей в Японии также достигли рекордного уровня примерно 9,5 триллиона иен (60 миллиардов долларов).

На фоне различных инициатив, направленных на достижение цели в 60 миллионов международных посетителей Японии к 2030 году, превышение 40 миллионов впервые в истории в 2025 году является выдающимся достижением - заявил на пресс-конференции министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Ясуши Канеко.

Он также отметил, что число путешественников из Азии выросло по сравнению с 2019 годом, до пандемии COVID-19, но рост из Европы, США и Австралии также был значительным. Также Канеко добавил, что "диверсификация рынка въездного туризма прогрессирует".

Напомним

Глава правительства Японии Санаэ Такаичи объявила о роспуске Палаты представителей 23 января и назначении досрочных выборов.