Прем'єр-міністерка Японії розпускає Палату представників: у країні відбудуться дострокові вибори

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі оголосила, що 23 січня на початку чергової сесії парламенту розпустить Палату представників, призначивши дострокові вибори. Про це повідомляє The Japan News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Такаїчі пояснила причини свого рішення політичною нестабільністю в Японії.

Чому зараз? Гадаю, немає іншого шляху, окрім як дозволити виборцям вирішити, чи варто мені залишатися прем'єр-міністеркою. Нині на посаді прем'єр-міністерки перебуває лідерка Ліберально-демократичної партії, яка не має більшості ні у верхній, ні у нижній палаті. Я обрала цей шлях, щоб з'ясувати волю виборців - сказала Такаїчі.

Видання додає, що у випадку оголошення у Японії дострокових виборів офіційна кампанія розпочнеться 27 січня, а голосування відбудеться 8 лютого.

Нагадаємо

У жовтні 2025 року японська Ліберально-демократична партія та Партія інновацій Японії оголосили про підписання коаліційної угоди, після чого Санае Такаїчі стала першою жінкою на чолі японського уряду.

