Прем'єр-міністерка Японії розпускає Палату представників: у країні відбудуться дострокові вибори

19 січня, 18:36 • 12146 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 24700 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 23149 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 25123 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 23855 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 26578 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 17055 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 40298 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 38401 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18771 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 26578 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 40298 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 38401 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 55332 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 76766 перегляди
Прем'єр-міністерка Японії розпускає Палату представників: у країні відбудуться дострокові вибори

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі оголосила про розпуск Палати представників 23 січня і призначення дострокових виборів. Причиною названо політичну нестабільність та необхідність з'ясувати волю виборців.

Прем'єр-міністерка Японії розпускає Палату представників: у країні відбудуться дострокові вибори

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі оголосила, що 23 січня на початку чергової сесії парламенту розпустить Палату представників, призначивши дострокові вибори. Про це повідомляє The Japan News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Такаїчі пояснила причини свого рішення політичною нестабільністю в Японії.

Чому зараз? Гадаю, немає іншого шляху, окрім як дозволити виборцям вирішити, чи варто мені залишатися прем'єр-міністеркою. Нині на посаді прем'єр-міністерки перебуває лідерка Ліберально-демократичної партії, яка не має більшості ні у верхній, ні у нижній палаті. Я обрала цей шлях, щоб з'ясувати волю виборців

- сказала Такаїчі.

Видання додає, що у випадку оголошення у Японії дострокових виборів офіційна кампанія розпочнеться 27 січня, а голосування відбудеться 8 лютого.

Нагадаємо

У жовтні 2025 року японська Ліберально-демократична партія та Партія інновацій Японії оголосили про підписання коаліційної угоди, після чого Санае Такаїчі стала першою жінкою на чолі японського уряду.

Японія відмовилася приєднатися до плану ЄС щодо заморожених активів рф для України - Politico

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Японія