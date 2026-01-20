Премьер-министр Японии распускает Палату представителей: в стране состоятся досрочные выборы
Киев • УНН
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи объявила о роспуске Палаты представителей 23 января и назначении досрочных выборов. Причиной названа политическая нестабильность и необходимость выяснить волю избирателей.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи объявила, что 23 января в начале очередной сессии парламента распустит Палату представителей, назначив досрочные выборы. Об этом сообщает The Japan News, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Такаичи объяснила причины своего решения политической нестабильностью в Японии.
Почему сейчас? Думаю, нет другого пути, кроме как позволить избирателям решить, стоит ли мне оставаться премьер-министром. Сейчас на посту премьер-министра находится лидер Либерально-демократической партии, которая не имеет большинства ни в верхней, ни в нижней палате. Я выбрала этот путь, чтобы выяснить волю избирателей
Издание добавляет, что в случае объявления в Японии досрочных выборов официальная кампания начнется 27 января, а голосование состоится 8 февраля.
Напомним
В октябре 2025 года японская Либерально-демократическая партия и Партия инноваций Японии объявили о подписании коалиционного соглашения, после чего Санаэ Такаичи стала первой женщиной во главе японского правительства.
Япония отказалась присоединиться к плану ЕС по замороженным активам рф для Украины - Politico09.12.25, 08:38 • 3812 просмотров