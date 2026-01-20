Премьер-министр Японии распускает Палату представителей: в стране состоятся досрочные выборы

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи объявила, что 23 января в начале очередной сессии парламента распустит Палату представителей, назначив досрочные выборы. Об этом сообщает The Japan News, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Такаичи объяснила причины своего решения политической нестабильностью в Японии.

Почему сейчас? Думаю, нет другого пути, кроме как позволить избирателям решить, стоит ли мне оставаться премьер-министром. Сейчас на посту премьер-министра находится лидер Либерально-демократической партии, которая не имеет большинства ни в верхней, ни в нижней палате. Я выбрала этот путь, чтобы выяснить волю избирателей - сказала Такаичи.

Издание добавляет, что в случае объявления в Японии досрочных выборов официальная кампания начнется 27 января, а голосование состоится 8 февраля.

Напомним

В октябре 2025 года японская Либерально-демократическая партия и Партия инноваций Японии объявили о подписании коалиционного соглашения, после чего Санаэ Такаичи стала первой женщиной во главе японского правительства.

