Премьер-министр Японии распускает Палату представителей: в стране состоятся досрочные выборы

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 января, 18:36 • 11987 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 24331 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 22914 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 24894 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 23719 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 26442 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 17021 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 40192 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 38344 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18765 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве расширяют сеть распределенной генерации и привлекают резервы, но экстренные отключения не отменят - Шмыгаль19 января, 20:25 • 3398 просмотра
Список стран, приглашенных в «Совет мира» Дональда Трампа – Bloomberg19 января, 20:48 • 5504 просмотра
инициирована служебная проверка: Одесский ТЦК разъяснил инцидент с участием военных и полиции19 января, 21:21 • 5946 просмотра
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo23:35 • 7964 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом00:14 • 4470 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 26441 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 40191 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 38342 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 55284 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 76726 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Марк Рютте
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 17155 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 32639 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 27700 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 32799 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 45004 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

Премьер-министр Японии распускает Палату представителей: в стране состоятся досрочные выборы

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи объявила о роспуске Палаты представителей 23 января и назначении досрочных выборов. Причиной названа политическая нестабильность и необходимость выяснить волю избирателей.

Премьер-министр Японии распускает Палату представителей: в стране состоятся досрочные выборы

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи объявила, что 23 января в начале очередной сессии парламента распустит Палату представителей, назначив досрочные выборы. Об этом сообщает The Japan News, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Такаичи объяснила причины своего решения политической нестабильностью в Японии.

Почему сейчас? Думаю, нет другого пути, кроме как позволить избирателям решить, стоит ли мне оставаться премьер-министром. Сейчас на посту премьер-министра находится лидер Либерально-демократической партии, которая не имеет большинства ни в верхней, ни в нижней палате. Я выбрала этот путь, чтобы выяснить волю избирателей

- сказала Такаичи.

Издание добавляет, что в случае объявления в Японии досрочных выборов официальная кампания начнется 27 января, а голосование состоится 8 февраля.

Напомним

В октябре 2025 года японская Либерально-демократическая партия и Партия инноваций Японии объявили о подписании коалиционного соглашения, после чего Санаэ Такаичи стала первой женщиной во главе японского правительства.

Япония отказалась присоединиться к плану ЕС по замороженным активам рф для Украины - Politico09.12.25, 08:38 • 3812 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Япония