Япония отказалась присоединиться к плану ЕС по замороженным активам рф для Украины - Politico

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Япония отклонила предложение ЕС об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Токио отказался использовать 30 миллиардов долларов замороженных активов, хранящихся на ее территории, для выдачи кредита Украине.

Япония отклонила предложение ЕС присоединиться к его плану по использованию замороженных государственных активов россии для финансирования Украины, что разрушает надежды блока на получение глобальной поддержки этой инициативы, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Во время встречи министров финансов G7 в понедельник Токио холодно отклонил просьбу Брюсселя скопировать свои планы по отправке Украине денежной стоимости российских суверенных активов, хранящихся в бельгийском банке Euroclear.

Япония дала понять, что не может использовать замороженные российские активы на сумму около 30 миллиардов долларов, хранящиеся на ее территории, для выдачи кредита Украине, сообщили изданию два дипломата ЕС, проинформированные об обсуждении.

Премьер-министр оказывающей сопротивление Бельгии Барт де Вевер настаивал на том, что большее участие союзников G7 уменьшит риск того, что россия будет принимать меры мести исключительно против Бельгии. Однако США и Япония отказались присоединиться к брюссельской схеме, оставив ЕС самостоятельно нести основное бремя будущих финансовых потребностей Украины, отмечает издание.

Во время встречи США заявили, что сократят поддержку Украины после выплаты последних траншей займа G7, который был согласован администрацией Байдена в 2024 году, сообщил дипломат ЕС.

ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения03.12.25, 15:24 • 80895 просмотров

"Мы будем продолжать сотрудничать над разработкой широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины, включая потенциальное использование полной стоимости российских суверенных активов, обездвиженных в наших юрисдикциях, пока россия не выплатит репарации", – написали министры финансов стран G7 в своем совместном заявлении после встречи.

Страны G7 предупредили РФ о возможной конфискации всех замороженных средств в пользу Украины09.12.25, 03:19 • 2774 просмотра

Но в оговорке они добавили, что "наши действия будут оставаться соответствующими нашим соответствующим правовым базам".

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила использование российских активов из-за юридических проблем, сказал дипломат ЕС, который был проинформирован о встрече.

Однако несколько чиновников заявили, что позиция Японии связана с противодействием США использованию российских активов для Украины, утверждая, что Токио не хочет пренебрегать своим ключевым союзником.

США призвали европейцев выступить против плана ЕС по кредиту с использованием активов рф для Украины - Bloomberg05.12.25, 12:02 • 14201 просмотр

Президент США Дональд Трамп дал понять, что намерен использовать российские активы, чтобы привлечь главу кремля владимира путина к переговорам. Вместо того, чтобы отправлять деньги для Киева, Вашингтон предложил вернуть часть активов россии, а остальное использовать для финансирования инвестиций США в Украину.

Но президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен продолжала поддерживать идею использования российских активов для помощи Украине во время встречи в понедельник с Президентом Владимиром Зеленским.

"Наше предложение по репарационному кредиту является сложным, но по сути оно увеличивает стоимость войны для россии", - написала фон дер Ляйен в заявлении после встречи, в которой к ней присоединились премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Так что чем дольше путин ведет свою войну, проливает кровь, забирает жизни и разрушает украинскую инфраструктуру, тем выше будет стоимость для россии", - отмечается в заявлении.

В поддержку фон дер Ляйен Великобритания и Канада заявили о своей готовности передать Украине российские государственные активы, находящиеся на их территории, при условии реализации плана ЕС.

Канада и Великобритания присоединятся к плану ЕС по использованию $300 млрд активов РФ в пользу Украины15.10.25, 17:37 • 2711 просмотров

Ожидается, что этот вопрос будет в центре внимания во время встречи Стармера и де Вевера в пятницу.

Дополнение

Европейская комиссия хочет, чтобы столицы ЕС достигли соглашения об использовании до 210 миллиардов евро подсанкционной наличности до саммита лидеров 18 декабря. Бельгия, однако, сопротивляется, опасаясь, что ей придется вернуть полную сумму, если россия вернет деньги.

Одно из ее требований заключается в том, чтобы другие страны G7 вне ЕС выдали Украине заем, используя замороженные российские активы, которые они хранят внутри страны.

«Финансовая поддержка Украины является центральной для европейской безопасности»: фон дер Ляйен встретилась с главами правительств ФРГ и Бельгии06.12.25, 04:31 • 10365 просмотров

Юлия Шрамко

