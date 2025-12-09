$42.060.13
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Японія відмовилася приєднатися до плану ЄС щодо заморожених активів рф для України - Politico

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Японія відхилила пропозицію ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Токіо відмовився використовувати 30 мільярдів доларів заморожених активів, що зберігаються на її території, для видачі кредиту Україні.

Японія відмовилася приєднатися до плану ЄС щодо заморожених активів рф для України - Politico

Японія відхилила пропозицію ЄС приєднатися до його плану щодо використання заморожених державних активів росії для фінансування для України, що руйнує надії блоку на отримання глобальної підтримки цієї ініціативи, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі міністрів фінансів G7 у понеділок Токіо холодно відкинув прохання Брюсселя скопіювати свої плани щодо надсилання Україні грошової вартості російських суверенних активів, що зберігаються в бельгійському банку Euroclear.

Японія дала зрозуміти, що не може використовувати заморожені російські активи на суму близько 30 мільярдів доларів, що зберігаються на її території, для видачі кредиту Україні, повідомили виданню два дипломати ЄС, проінформовані про обговорення.

Прем'єр-міністр Бельгії, що чинить опір, Барт де Вевер наполягав на тому, що більша участь союзників G7 зменшить ризик того, що росія вживатиме заходів помсти виключно проти Бельгії. Однак США та Японія відмовилися приєднатися до брюссельської схеми, залишивши ЄС самостійно нести основний тягар майбутніх фінансових потреб України, зазначає видання.

Під час зустрічі США заявили, що скоротять підтримку України після виплати останніх траншів позики G7, яку було узгоджено адміністрацією Байдена у 2024 році, повідомив дипломат ЄС.

ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення03.12.25, 15:24 • 80895 переглядiв

"Ми продовжуватимемо співпрацювати над розробкою широкого спектру варіантів фінансування для підтримки України, включаючи потенційне використання повної вартості російських суверенних активів, знерухомлених у наших юрисдикціях, доки росія не сплатить репарації", – написали міністри фінансів країн G7 у своїй спільній заяві після зустрічі.

Країни G7 попередили рф про можливу конфіскацію всіх заморожених коштів на користь України09.12.25, 03:19 • 2774 перегляди

Але в застереженні вони додали, що "наші дії залишатимуться відповідними нашим відповідним правовим базам".

Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма виключила використання російських активів через юридичні проблеми, сказав дипломат ЄС, який був проінформований про зустріч.

Однак кілька чиновників заявили, що позиція Японії пов’язана з протидією США використанню російських активів для України, стверджуючи, що Токіо не хоче зневажати свого ключового союзника. 

США закликали європейців виступити проти плану ЄС щодо кредиту з використанням активів рф для України - Bloomberg05.12.25, 12:02 • 14201 перегляд

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що має намір використати російські активи, щоб залучити главу кремля володимира путіна до переговорів. Замість того, щоб надсилати гроші для Києва, Вашингтон запропонував повернути частину активів росії, а решту використати для фінансування інвестицій США в Україну.

Але президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн продовжувала підтримувати ідею використання російських активів для допомоги Україні під час зустрічі в понеділок з Президентом Володимиром Зеленським.

"Наша пропозиція щодо репараційного кредиту є складною, але по суті вона збільшує вартість війни для росії", – написала фон дер Ляєн у заяві після зустрічі, у якій до неї приєдналися прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Тож чим довше путін веде свою війну, проливає кров, забирає життя та руйнує українську інфраструктуру, тим вищими будуть витрати для росії", - наголошується у заяві.

На підтримку фон дер Ляєн Велика Британія та Канада заявили про свою готовність передати Україні російські державні активи, що знаходяться на їхній території, за умови реалізації плану ЄС.

Канада та Британія приєднаються до плану ЄС щодо використання $300 млрд активів рф на користь України15.10.25, 17:37 • 2711 переглядiв

Очікується, що це питання буде в центрі уваги під час зустрічі Стармера та де Вевера у п'ятницю.

Доповнення

Європейська комісія хоче, щоб столиці ЄС досягли угоди про використання до 210 мільярдів євро підсанкційної готівки до саміту лідерів 18 грудня. Бельгія, однак, чинить опір, побоюючись, що їй доведеться повернути повну суму, якщо росія поверне гроші.

Одна з її вимог полягає в тому, щоб інші країни G7 поза ЄС видали Україні позику, використовуючи заморожені російські активи, які вони зберігають усередині країни.

"Фінансова підтримка України є центральною для європейської безпеки": фон дер Ляєн зустрілася з главами урядів ФРН та Бельгії06.12.25, 04:31 • 10365 переглядiв

Юлія Шрамко

