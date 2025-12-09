Країни G7 попередили рф про можливу конфіскацію всіх заморожених коштів на користь України
Київ • УНН
Країни G7 готові розглянути конфіскацію всіх заморожених російських коштів для досягнення справедливого миру в Україні. Група семи працюватиме над фінансовою підтримкою України, включаючи використання суверенних російських коштів.
Країни Групи семи (G7) готові розглянути можливість конфіскації усіх заморожених російських коштів, аби посприяти досягненню справедливого миру в Україні. Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7, оприлюдненій урядом Канади, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що країни-члени G7 і надалі спільно працюватимуть над розробкою широкого переліку шляхів фінансової підтримки України.
В тому числі можливого використання усіх російських суверенних коштів, заморожених у наших юрисдикціях, поки росія не виплатить репарації - аби припинити війну та досягти справедливого й тривалого миру в Україні
Підписанти також пообіцяли "сприяти намаганням української влади впроваджувати реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією й покращення управління державними підприємствами".
"Ми готові посилити тиск на росію у разі провалу мирних переговорів. Ми погоджуємося, що Україна повинна залишатися серед пріоритетів Групи семи під час майбутнього головування Франції", - зазначається у заяві.
Нагадаємо
Естонія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Польща та Швеція надіслали лист голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та голові Європейської ради Антоніу Кошту, у якому висловили підтримку пропозиції ЄК щодо репараційного кредиту для Києва, профінансованого за рахунок заморожених російських активів у ЄС.
