Країни G7 попередили рф про можливу конфіскацію всіх заморожених коштів на користь України

19:50 • 7734 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 14873 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 16716 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 22488 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 23609 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 28818 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 35931 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 33546 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18325 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 34429 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 14200 перегляди
Напад на артистів ансамблю "Гуцулія": трьом фігурантам повідомлено про підозру8 грудня, 15:58 • 3966 перегляди
Українців 9 грудня знову чекають графіки відключень: скільки черг буде без світла8 грудня, 15:59 • 10626 перегляди
"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"Video20:56 • 3124 перегляди
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo21:42 • 3338 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 35931 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 33546 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 34429 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 43918 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 77974 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 14203 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 43918 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 57910 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 68130 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 68856 перегляди
Країни G7 попередили рф про можливу конфіскацію всіх заморожених коштів на користь України

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Країни G7 готові розглянути конфіскацію всіх заморожених російських коштів для досягнення справедливого миру в Україні. Група семи працюватиме над фінансовою підтримкою України, включаючи використання суверенних російських коштів.

Країни G7 попередили рф про можливу конфіскацію всіх заморожених коштів на користь України

Країни Групи семи (G7) готові розглянути можливість конфіскації усіх заморожених російських коштів, аби посприяти досягненню справедливого миру в Україні. Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7, оприлюдненій урядом Канади, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що країни-члени G7 і надалі спільно працюватимуть над розробкою широкого переліку шляхів фінансової підтримки України.

В тому числі можливого використання усіх російських суверенних коштів, заморожених у наших юрисдикціях, поки росія не виплатить репарації - аби припинити війну та досягти справедливого й тривалого миру в Україні

- вказується у документі.

Підписанти також пообіцяли "сприяти намаганням української влади впроваджувати реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією й покращення управління державними підприємствами".

"Ми готові посилити тиск на росію у разі провалу мирних переговорів. Ми погоджуємося, що Україна повинна залишатися серед пріоритетів Групи семи під час майбутнього головування Франції", - зазначається у заяві.

Нагадаємо

Естонія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Польща та Швеція надіслали лист голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та голові Європейської ради Антоніу Кошту, у якому висловили підтримку пропозиції ЄК щодо репараційного кредиту для Києва, профінансованого за рахунок заморожених російських активів у ЄС.

Треба рішення, щоб заморожені активи росії працювали на Україну щодо відновлення або озброєння - Зеленський 08.12.25, 21:25 • 1714 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Санкції
Війна в Україні
Антоніу Кошта
Європейська комісія
G7
Урсула фон дер Ляєн
Україна