В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 10884 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 8510 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 21725 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 34392 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 31418 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 35295 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 57441 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 66642 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 69324 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Сім країн ЄС наполягають на використанні активів рф на користь України

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Сім країн ЄС закликали використати заморожені російські активи для фінансування репараційного кредиту Україні. Це рішення посилить позиції України та забезпечить компенсацію збитків від агресії.

Сім країн ЄС наполягають на використанні активів рф на користь України

Естонія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Польща та Швеція надіслали лист голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та голові Європейської ради Антоніу Кошту, у якому висловили підтримку пропозиції ЄК щодо репараційного кредиту для Києва, профінансованого за рахунок заморожених російських активів у ЄС. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Окрім того, що це рішення є найбільш фінансово здійсненним і політично реалістичним, воно передбачає фундаментальний принцип права України на компенсацію шкоди, завданої агресією

- йдеться в листі.

Автори звернення підкреслюють, що у разі, якщо рішення про репараційний кредит вдасться ухвалити під час саміту ЄС у грудні, Україна опиниться у більш сильній позиції для самооборони та ведення переговорів про "справедливий і довготривалий мир".

Водночас видання Politico повідомляє, що країнам ЄС доведеться виділити мільярди євро для гарантій кредитів Україні обсягом до 210 мільярдів євро, при цьому Німеччина надасть підтримку до 52 мільярдів євро. Європейська комісія представила ці суми після пропозиції "репараційного кредиту" для України на 165 мільярдів євро із заморожених російських активів.

Ольга Розгон

