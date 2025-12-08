Сім країн ЄС наполягають на використанні активів рф на користь України

Естонія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Польща та Швеція надіслали лист голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та голові Європейської ради Антоніу Кошту, у якому висловили підтримку пропозиції ЄК щодо репараційного кредиту для Києва, профінансованого за рахунок заморожених російських активів у ЄС. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Окрім того, що це рішення є найбільш фінансово здійсненним і політично реалістичним, воно передбачає фундаментальний принцип права України на компенсацію шкоди, завданої агресією - йдеться в листі.

Автори звернення підкреслюють, що у разі, якщо рішення про репараційний кредит вдасться ухвалити під час саміту ЄС у грудні, Україна опиниться у більш сильній позиції для самооборони та ведення переговорів про "справедливий і довготривалий мир".

Доповнення

Водночас видання Politico повідомляє, що країнам ЄС доведеться виділити мільярди євро для гарантій кредитів Україні обсягом до 210 мільярдів євро, при цьому Німеччина надасть підтримку до 52 мільярдів євро. Європейська комісія представила ці суми після пропозиції "репараційного кредиту" для України на 165 мільярдів євро із заморожених російських активів.

