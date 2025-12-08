Семь стран ЕС настаивают на использовании активов рф в пользу Украины

Эстония, Финляндия, Ирландия, Литва, Латвия, Польша и Швеция направили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Европейского совета Антониу Коште, в котором выразили поддержку предложению ЕК о репарационном кредите для Киева, профинансированном за счет замороженных российских активов в ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Помимо того, что это решение является наиболее финансово осуществимым и политически реалистичным, оно предусматривает фундаментальный принцип права Украины на компенсацию ущерба, нанесенного агрессией - говорится в письме.

Авторы обращения подчеркивают, что в случае, если решение о репарационном кредите удастся принять во время саммита ЕС в декабре, Украина окажется в более сильной позиции для самообороны и ведения переговоров о "справедливом и долговременном мире".

Дополнение

В то же время издание Politico сообщает, что странам ЕС придется выделить миллиарды евро для гарантий кредитов Украине объемом до 210 миллиардов евро, при этом Германия предоставит поддержку до 52 миллиардов евро. Европейская комиссия представила эти суммы после предложения "репарационного кредита" для Украины на 165 миллиардов евро из замороженных российских активов.

