Треба рішення, щоб заморожені активи росії працювали на Україну щодо відновлення або озброєння - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Брюсселі зустрінеться з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Антоніу Коштою, щоб обговорити надання Україні заморожених активів рф. За його словами, треба зробити рішення, щоб заморожені активи росії працювали на Україну щодо відновлення, або озброєння України, якщо війна продовжуватиметься, передає УНН.

Я якраз зараз в літаку знаходжуся. Ми летимо в Брюссель. Там у мене буде зустріч з президентами фон дер Ляєн і Коштою, а також окрема зустріч з Рютте. За Урсулу і за Кошту я не можу відповідати, це їх рішення рішення разом з лідерами. Всі поділяють нашу думку, що, в кінці кінців, треба зробити рішення, щоб заморожені активи росії, яка руйнувала Україну, і продовжує - працювали на Україну щодо відновлення, або щодо озброєння, якщо війна не закінчитися - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна розраховує на ці гроші, розраховує на транші.

Я не знаю, чи це буде репараційний, або це буде альтернатива. Залежить від єдності Європи, і залежить від деяких переконань, деяких скептиків, які ще залишилися. Я впевнений, що у нас буде вирішене це питання. Мені обіцяли лідери. Вони розуміють, що Україна без цих грошей не зможе, а вже джерело цих грошей - це питання до Європи - додав Зеленський.

Нагадаємо

Країнам ЄС потрібно буде окремо виділити мільярди євро для гарантій для терміново необхідних кредитів обсягом до 210 мільярдів євро для України, при цьому Німеччина повинна буде надати підтримку (backstop) до 52 мільярдів євро.