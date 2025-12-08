$42.060.13
Нужно решение, чтобы замороженные активы россии работали на Украину по восстановлению или вооружению - Зеленский

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Антониу Коштой. Будет обсуждаться вопрос использования замороженных активов рф для восстановления или вооружения Украины.

Нужно решение, чтобы замороженные активы россии работали на Украину по восстановлению или вооружению - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Брюсселе встретится с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Антониу Коштой, чтобы обсудить предоставление Украине замороженных активов РФ. По его словам, нужно принять решение, чтобы замороженные активы России работали на Украину в отношении восстановления, или вооружения Украины, если война будет продолжаться, передает УНН.

Я как раз сейчас в самолете нахожусь. Мы летим в Брюссель. Там у меня будет встреча с президентами фон дер Ляйен и Коштой, а также отдельная встреча с Рютте. За Урсулу и за Кошту я не могу отвечать, это их решение вместе с лидерами. Все разделяют наше мнение, что, в конце концов, нужно принять решение, чтобы замороженные активы России, которая разрушала Украину, и продолжает - работали на Украину в отношении восстановления, или в отношении вооружения, если война не закончится

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на эти деньги, рассчитывает на транши.

Я не знаю, будет ли это репарационный, или это будет альтернатива. Зависит от единства Европы, и зависит от некоторых убеждений, некоторых скептиков, которые еще остались. Я уверен, что у нас будет решен этот вопрос. Мне обещали лидеры. Они понимают, что Украина без этих денег не сможет, а уже источник этих денег - это вопрос к Европе

- добавил Зеленский.

Напомним

Странам ЕС нужно будет отдельно выделить миллиарды евро для гарантий для срочно необходимых кредитов объемом до 210 миллиардов евро для Украины, при этом Германия должна будет оказать поддержку (backstop) до 52 миллиардов евро.

Павел Башинский

Политика
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Антониу Кошта
Марк Рютте
Европейская комиссия
Европейский совет
Европейский Союз
Брюссель
Германия
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина