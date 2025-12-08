Нужно решение, чтобы замороженные активы россии работали на Украину по восстановлению или вооружению - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Брюсселе встретится с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Антониу Коштой, чтобы обсудить предоставление Украине замороженных активов РФ. По его словам, нужно принять решение, чтобы замороженные активы России работали на Украину в отношении восстановления, или вооружения Украины, если война будет продолжаться, передает УНН.

Я как раз сейчас в самолете нахожусь. Мы летим в Брюссель. Там у меня будет встреча с президентами фон дер Ляйен и Коштой, а также отдельная встреча с Рютте. За Урсулу и за Кошту я не могу отвечать, это их решение вместе с лидерами. Все разделяют наше мнение, что, в конце концов, нужно принять решение, чтобы замороженные активы России, которая разрушала Украину, и продолжает - работали на Украину в отношении восстановления, или в отношении вооружения, если война не закончится

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на эти деньги, рассчитывает на транши.

Я не знаю, будет ли это репарационный, или это будет альтернатива. Зависит от единства Европы, и зависит от некоторых убеждений, некоторых скептиков, которые еще остались. Я уверен, что у нас будет решен этот вопрос. Мне обещали лидеры. Они понимают, что Украина без этих денег не сможет, а уже источник этих денег - это вопрос к Европе