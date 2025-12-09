Страны G7 предупредили РФ о возможной конфискации всех замороженных средств в пользу Украины
Киев • УНН
Страны G7 готовы рассмотреть конфискацию всех замороженных российских средств для достижения справедливого мира в Украине. Группа семи будет работать над финансовой поддержкой Украины, включая использование суверенных российских средств.
Страны Группы семи (G7) готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных российских средств, чтобы поспособствовать достижению справедливого мира в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов G7, обнародованном правительством Канады, сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что страны-члены G7 и в дальнейшем будут совместно работать над разработкой широкого перечня путей финансовой поддержки Украины.
В том числе возможного использования всех российских суверенных средств, замороженных в наших юрисдикциях, пока Россия не выплатит репарации - чтобы прекратить войну и достичь справедливого и длительного мира в Украине
Подписанты также пообещали "способствовать попыткам украинских властей внедрять реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией и улучшения управления государственными предприятиями".
"Мы готовы усилить давление на Россию в случае провала мирных переговоров. Мы соглашаемся, что Украина должна оставаться среди приоритетов Группы семи во время будущего председательства Франции", - отмечается в заявлении.
Напомним
Эстония, Финляндия, Ирландия, Литва, Латвия, Польша и Швеция направили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Европейского совета Антониу Кошту, в котором выразили поддержку предложения ЕК относительно репарационного кредита для Киева, профинансированного за счет замороженных российских активов в ЕС.
