Ексклюзив
07:13 • 3176 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 10843 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 17943 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 57891 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89757 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 51805 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 46551 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 42706 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47358 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 55025 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Токіо узгоджено нову коаліцію: Санае Такаїчі може стати першою жінкою, яка очолить уряд країни Японії

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Японська ЛДП та Партія інновацій Японії підписали коаліційну угоду 20 жовтня. Санае Такаїчі, лідерка ЛДП, як очікується, стане першою жінкою, яка очолить уряд Японії.

У Токіо узгоджено нову коаліцію: Санае Такаїчі може стати першою жінкою, яка очолить уряд країни Японії

Японська Ліберально-демократична партія (ЛДП) та Партія інновацій Японії (JIP) оголосили про підписання коаліційної угоди в понеділок, 20 жовтня, у Токіо. Санае Такаїчі скоріше за все стане першою жінкою на чолі японського уряду.

Передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Лідерка правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Санае Такаїчі погодилася сформувати коаліцію з колишньою опозиційною партією Ісін. Таким чином жінка на порозі свого найбільшого досягнення: обрання першою жінкою-прем'єр-міністром Японії. 

Угода з Ішін відбулася після розпаду 26-річної коаліції ЛДП з Комейто, яка розірвала свій альянс після того, як правляча партія обрала Такаїчі своїм новим лідером.

Напередодні співголова ЛДП Хірофумі Йосімура вважає, що угода покладе край кількатижневій політичній кризі та прокладе шлях для Санае Такаічі, яка обійме посаду прем'єр-міністра.

Політик зазначав:

Сьогодні ми підпишемо угоду про створення коаліційного уряду. О 18:00 за токійським часом (9:00 за Гринвічем) ми офіційно її укладемо. .. Після ретельного обмірковування минулої ночі я зателефонував президенту Такаічі сьогодні вранці […] Я висловив нашу готовність працювати разом, щоб рухати Японію вперед

- повідомив представник Ліберально-демократичної партії.

Нагадаємо

Правляча партія Японії в суботу, 2-го жовтня, обрала своїм лідером консервативну націоналістку Санае Такаїчі, що відкриває їй шлях стати першою жінкою-прем'єр-міністром країни.

Україна отримає перші фінансові надходження від Японії у межах використання доходів із заморожених російських активів на початку 2026 року.

Три найбільші японські банки, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. і Mizuho Bank, спільно випустять стейблкоїн. Спочатку він буде номінований в японській єні, з планами на версію в доларах США.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Токіо
Японія