У Токіо узгоджено нову коаліцію: Санае Такаїчі може стати першою жінкою, яка очолить уряд країни Японії
Київ • УНН
Японська ЛДП та Партія інновацій Японії підписали коаліційну угоду 20 жовтня. Санае Такаїчі, лідерка ЛДП, як очікується, стане першою жінкою, яка очолить уряд Японії.
Японська Ліберально-демократична партія (ЛДП) та Партія інновацій Японії (JIP) оголосили про підписання коаліційної угоди в понеділок, 20 жовтня, у Токіо. Санае Такаїчі скоріше за все стане першою жінкою на чолі японського уряду.
Передає УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Лідерка правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Санае Такаїчі погодилася сформувати коаліцію з колишньою опозиційною партією Ісін. Таким чином жінка на порозі свого найбільшого досягнення: обрання першою жінкою-прем'єр-міністром Японії.
Угода з Ішін відбулася після розпаду 26-річної коаліції ЛДП з Комейто, яка розірвала свій альянс після того, як правляча партія обрала Такаїчі своїм новим лідером.
Напередодні співголова ЛДП Хірофумі Йосімура вважає, що угода покладе край кількатижневій політичній кризі та прокладе шлях для Санае Такаічі, яка обійме посаду прем'єр-міністра.
Політик зазначав:
Сьогодні ми підпишемо угоду про створення коаліційного уряду. О 18:00 за токійським часом (9:00 за Гринвічем) ми офіційно її укладемо. .. Після ретельного обмірковування минулої ночі я зателефонував президенту Такаічі сьогодні вранці […] Я висловив нашу готовність працювати разом, щоб рухати Японію вперед
Нагадаємо
Правляча партія Японії в суботу, 2-го жовтня, обрала своїм лідером консервативну націоналістку Санае Такаїчі, що відкриває їй шлях стати першою жінкою-прем'єр-міністром країни.
