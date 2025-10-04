$41.280.00
Націоналістка Такаїті на шляху до того, щоб стати першою жінкою-прем'єром Японії

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Санае Такаїті обрана лідером правлячої Ліберально-демократичної партії Японії, що робить її потенційно першою жінкою-прем'єр-міністром країни. 64-річна політикиня відома своїми націоналістичними поглядами та підтримкою "абеноміки".

Націоналістка Такаїті на шляху до того, щоб стати першою жінкою-прем'єром Японії

Правляча партія Японії в суботу обрала своїм лідером консервативну націоналістку Санае Такаїті, що відкриває їй шлях стати першою жінкою-прем'єр-міністром країни, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ліберально-демократична партія, що правила Японією майже весь повоєнний період, обрала 64-річну Такаїті, щоб повернути довіру громадськості, обуреній зростанням цін і схильною до опозиційних груп, що обіцяє стимули та посилення контролю над мігрантами.

Очікується, що голосування в парламенті щодо вибору наступника Сігеру Ісіби, що йде у відставку, відбудеться 15 жовтня. Такаїті має перевагу, оскільки правляча коаліція має найбільшу кількість місць.

Такаїті, єдина жінка серед п'яти кандидатів від ЛДП, здобула перемогу над більш поміркованим 44-річним Сіндзіро Коїдзумі, який претендував на звання наймолодшого сучасного лідера у країні.

Колишній міністр економічної безпеки та внутрішніх справ, який виступає за експансіоністську фіскальну політику щодо четвертої за величиною економіки світу, Такаїті бере на себе керівництво партією, яка перебуває в кризі.

Різні інші партії, включаючи експансіоністську Демократичну партію народу та антиіммігрантську партію Sanseito, неухильно переманюють виборців, особливо молодих, у ЛДП. За останній рік при Ісібі ЛДП та її партнер з коаліції втратили більшість у обох палатах, що призвело до його відставки.

Такаїті, яка називає своїм кумиром Маргарет Тетчер, першу жінку-прем'єр-міністра Великої Британії, пропонує більш амбітне бачення змін, ніж Коїдзумі, і потенційно радикальніша, пише видання.

Як прихильниця стратегії "абеноміки" покійного прем'єр-міністра Сіндзо Абе, спрямованої на стимулювання економіки за рахунок агресивних витрат і м'якої грошово-кредитної політики, вона раніше критикувала підвищення відсоткових ставок Банком Японії. Така зміна структури витрат може відлякати інвесторів, стурбованих одним із найбільших у світі боргових тягарів, зазначає видання.

Такаїті також порушила питання можливості перегляду інвестиційної угоди з президентом США Дональдом Трампом, яка знизила його каральні мита в обмін на інвестиції, підтримані японськими платниками податків.

Посол США в Японії Джордж Глас привітав Такаїті, написавши в соціальній мережі X, що він розраховує на зміцнення японо-американського партнерства "на всіх фронтах".

Однак її націоналістичні погляди, такі як регулярні відвідування святилища Ясукуні у пам'ять про загиблих у війнах Японії, який деякі азійські країни вважають символом минулого мілітаризму, можуть викликати невдоволення сусідів, таких як Південна Корея та Китай, пише видання.

Вона виступає за перегляд пацифістської повоєнної конституції Японії і цього року припустила, що Японія могла б сформувати "квазісоюз безпеки" з Тайванем, демократичним островом, на який претендує Китай. Президент Тайваню Лай Цзін-де привітав її обрання, назвавши її "вірним другом Тайваню".

У разі обрання прем'єр-міністром Такаїті заявила, що їздитиме за кордон частіше, ніж її попередник, щоб донести до людей ідею "Японія повернулася!".

"Я відмовилася від балансу між роботою та особистим життям і працюватиму, працюватиму, працюватиму", - сказала Такаїті у своїй переможній промові.

Очікується, що вона проведе прес-конференцію близько 09:00 за Гринвічем (12:00 за Києвом).

Прем'єр Японії йде у відставку: після виборчих провалів його партія вже давно шукає нового лідера07.09.25, 15:18 • 4344 перегляди

Юлія Шрамко

