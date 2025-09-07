Прем'єр Японії йде у відставку: після виборчих провалів його партія вже давно шукає нового лідера
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ісіба оголосив про відставку після менш ніж року на посаді. Його партія, ЛДП, зазнала невдач на виборах, що спричинило заклики до зміни лідера.
Глава правлячої партії в Японії, який традиційно є також прем'єр-міністром, Шігеру Ісіба, опинившись під тиском через низькі результати виборів, оголосив про свою відставку. Передає УНН із посиланням на NHK та AFP.
Деталі
Прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ісіба оголосив на прес-конференції у неділю, 7 вересня, про своє рішенн піти у відставку. Це сталося менш ніж через рік, після початку перебування Ісіби на посаді голови уряду. Як вказують ЗМІ, Ліберально-демократична партія (ЛДП), яка раніше роками була домінуючою в японській політиці, останнім часом отримувала провальні результати на виборах (зокрема - минулого літа), відповідно до чого, вже не перший день закликала до обрання нового лідера.
Я хочу передати естафету наступному поколінню
З'явилась інформація щодо можливих наступників Ісіби. Серед них - його партійна суперниця Санае Такаїчі. Також існує імовірність, що пост дстанеться міністру сільського господарства Шінджіро Коїдзумі.
Окремо зазначимо, що глава правлячої партії в Японії традиційно є також прем'єр-міністром.
Ісіба продовжуватиме виконувати свої обов'язки, доки не буде обрано нового лідера партії. Парламент також повинен схвалити вибори. Втім, правляча коаліція більше не має більшості в цьому парламенті.
Завтра депутати ЛДП мають проголосувати за проведення позачергових виборів керівництва партії.
Нагадаємо
