Прем'єр Японії йде у відставку: після виборчих провалів його партія вже давно шукає нового лідера

Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 18441 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 40767 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 57858 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 85126 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 72752 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 50392 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 54530 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 71875 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36797 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки7 вересня, 02:43
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні7 вересня, 03:40
В Києві після ймовірного збиття ворожого БпЛА загорілася урядова будівля – Кличко7 вересня, 03:53
У Києві після масованої атаки рф частково перекрили рух транспорту7 вересня, 04:42
Через атаку рф в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення7 вересня, 05:02
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 10:49
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 85137 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
6 вересня, 06:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 71880 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
5 вересня, 12:22
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
5 вересня, 07:47
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
08:47
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
6 вересня, 18:22
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
4 вересня, 10:35
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
4 вересня, 09:16
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
4 вересня, 07:43
Прем'єр Японії йде у відставку: після виборчих провалів його партія вже давно шукає нового лідера

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ісіба оголосив про відставку після менш ніж року на посаді. Його партія, ЛДП, зазнала невдач на виборах, що спричинило заклики до зміни лідера.

Прем'єр Японії йде у відставку: після виборчих провалів його партія вже давно шукає нового лідера

Глава правлячої партії в Японії, який традиційно є також прем'єр-міністром, Шігеру Ісіба, опинившись під тиском через низькі результати виборів, оголосив про свою відставку. Передає УНН із посиланням на NHK та AFP. 

Деталі

Прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ісіба оголосив на прес-конференції у неділю, 7 вересня, про своє рішенн піти у відставку. Це сталося менш ніж через рік, після початку перебування Ісіби на посаді голови уряду. Як вказують ЗМІ, Ліберально-демократична партія (ЛДП), яка раніше роками була домінуючою в японській політиці, останнім часом отримувала провальні результати на виборах (зокрема - минулого літа), відповідно до чого, вже не перший день закликала до обрання нового лідера.

Я хочу передати естафету наступному поколінню

- заявив Ісіба на прес-конференції.

З'явилась інформація щодо можливих наступників Ісіби. Серед них - його партійна суперниця Санае Такаїчі. Також існує імовірність, що пост дстанеться міністру сільського господарства Шінджіро Коїдзумі.

Окремо зазначимо, що глава правлячої партії в Японії традиційно є також прем'єр-міністром.

Ісіба продовжуватиме виконувати свої обов'язки, доки не буде обрано нового лідера партії.  Парламент також повинен схвалити вибори. Втім, правляча коаліція більше не має більшості в цьому парламенті. 

Завтра депутати ЛДП мають проголосувати за проведення позачергових виборів керівництва партії.

Нагадаємо

У Токіо стрімко зростають ціни на квартири, що викликало невдоволення громадськості та політичні дебати. Демократична партія народу планує законопроєкт, який обмежить купівлю нерухомості іноземними інвесторами.

У червні прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ісіба скасовував свою участь у саміті НАТО в Гаазі через "різні обставини".

Південна Корея, США та Японія проведуть тристоронні навчання Freedom Edge з 15 по 19 вересня в міжнародних водах біля острова Чеджу.

На початку літа у Південній Кореї зафіксували рекордну явку на виборах.

Ігор Тележніков

