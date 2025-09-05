Південна Корея, США та Японія проведуть тристоронні навчання Freedom Edge

$41.350.02
48.130.07
ukenru
06:13 • 10062 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 22653 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 42441 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 36032 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 38587 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 39606 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30391 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 24474 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 54753 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 42559 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.5м/с
46%
755мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 297930 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 291631 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 283419 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 46606 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo02:33 • 11859 перегляди
Публікації
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 1466 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 10064 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 17630 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 45898 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 33500 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Білий дім
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 18361 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 45898 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 19167 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 24643 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 26488 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Фейкові новини
Financial Times
ChatGPT

Південна Корея, США та Японія проведуть тристоронні навчання Freedom Edge

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Південна Корея, США та Японія проведуть тристоронні навчання Freedom Edge з 15 по 19 вересня в міжнародних водах біля острова Чеджу. Маневри спрямовані на поглиблення співпраці у сфері безпеки та відпрацювання багатодоменних операцій.

Південна Корея, США та Японія проведуть тристоронні навчання Freedom Edge

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія проведуть цього місяця тристоронні багатодоменні навчання Freedom Edge. Це відбувається на тлі зусиль щодо поглиблення співпраці у сфері безпеки через військові загрози з боку Північної Кореї, повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї, передає УНН.

Деталі

П'ятиденні навчання відбудуться в міжнародних водах на схід та південь від південного острова Чеджу, що належить Південній Кореї, з 15 по 19 вересня

- йдеться у заяві JCS.

Три країни посилять свої багатодоменні оперативні можливості в таких сферах, як море, повітря та кіберпростір, а також покращать свою оперативну сумісність для підтримки міцної та стабільної тристоронньої співпраці

- йдеться у заяві JCS.

Майбутні маневри стануть третім раундом тристоронніх навчань після двох раундів, проведених відповідно у червні та листопаді минулого року.

Це перші подібні навчання, які проводяться з моменту вступу на посаду південнокорейського президента Лі Дже Мена та президента США Дональда Трампа.

Північна Корея висловила протест проти спільних навчань трьох країн, як і проти попередніх навчань Freedom Edge, в яких брали участь американські атомні авіаносці.

Після перших навчань у червні минулого року КНДР розкритикувала ці навчання як спробу зміцнити військовий блок, очолюваний США. JCS наголосила, що майбутні навчання є частиною їхніх регулярних навчань.

Ці навчання є щорічними навчаннями, спрямованими на реагування на ядерні та ракетні загрози з боку Північної Кореї та захист регіонального миру та стабільності, дотримуючись міжнародного права та норм

- йдеться у повідомленні.

Назву навчання отримали від ключових двосторонніх навчань, які США проводять з азійськими сусідами - Freedom Shield з Південною Кореєю та Keen Edge з Японією.

Доповнення

Північна Корея звинуватила Сполучені Штати у загрозі регіональному миру через розгортання стратегічних бомбардувальників над Корейським півостровом в рамках тристоронніх навчань. У навчаннях брали участь літаки США, Японії та Південної Кореї, що продемонструвало їхню здатність реагувати на виклики безпеки.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Північна Корея
Південна Корея
Японія
Сполучені Штати Америки