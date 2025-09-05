Південна Корея, США та Японія проведуть тристоронні навчання Freedom Edge

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія проведуть цього місяця тристоронні багатодоменні навчання Freedom Edge. Це відбувається на тлі зусиль щодо поглиблення співпраці у сфері безпеки через військові загрози з боку Північної Кореї, повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї, передає УНН.

Деталі

П'ятиденні навчання відбудуться в міжнародних водах на схід та південь від південного острова Чеджу, що належить Південній Кореї, з 15 по 19 вересня - йдеться у заяві JCS.

Три країни посилять свої багатодоменні оперативні можливості в таких сферах, як море, повітря та кіберпростір, а також покращать свою оперативну сумісність для підтримки міцної та стабільної тристоронньої співпраці - йдеться у заяві JCS.

Майбутні маневри стануть третім раундом тристоронніх навчань після двох раундів, проведених відповідно у червні та листопаді минулого року.

Це перші подібні навчання, які проводяться з моменту вступу на посаду південнокорейського президента Лі Дже Мена та президента США Дональда Трампа.

Північна Корея висловила протест проти спільних навчань трьох країн, як і проти попередніх навчань Freedom Edge, в яких брали участь американські атомні авіаносці.

Після перших навчань у червні минулого року КНДР розкритикувала ці навчання як спробу зміцнити військовий блок, очолюваний США. JCS наголосила, що майбутні навчання є частиною їхніх регулярних навчань.

Ці навчання є щорічними навчаннями, спрямованими на реагування на ядерні та ракетні загрози з боку Північної Кореї та захист регіонального миру та стабільності, дотримуючись міжнародного права та норм - йдеться у повідомленні.

Назву навчання отримали від ключових двосторонніх навчань, які США проводять з азійськими сусідами - Freedom Shield з Південною Кореєю та Keen Edge з Японією.

Доповнення

Північна Корея звинуватила Сполучені Штати у загрозі регіональному миру через розгортання стратегічних бомбардувальників над Корейським півостровом в рамках тристоронніх навчань. У навчаннях брали участь літаки США, Японії та Південної Кореї, що продемонструвало їхню здатність реагувати на виклики безпеки.