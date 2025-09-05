Южная Корея, США и Япония проведут трехсторонние учения Freedom Edge

Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония проведут в этом месяце трехсторонние многодоменные учения Freedom Edge. Это происходит на фоне усилий по углублению сотрудничества в сфере безопасности из-за военных угроз со стороны Северной Кореи, сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи, передает УНН.

Детали

Пятидневные учения пройдут в международных водах к востоку и югу от южного острова Чеджу, принадлежащего Южной Корее, с 15 по 19 сентября - говорится в заявлении JCS.

Три страны усилят свои многодоменные оперативные возможности в таких сферах, как море, воздух и киберпространство, а также улучшат свою оперативную совместимость для поддержания прочного и стабильного трехстороннего сотрудничества - говорится в заявлении JCS.

Предстоящие маневры станут третьим раундом трехсторонних учений после двух раундов, проведенных соответственно в июне и ноябре прошлого года.

Это первые подобные учения, которые проводятся с момента вступления в должность южнокорейского президента Ли Джэ Мёна и президента США Дональда Трампа.

Северная Корея выразила протест против совместных учений трех стран, как и против предыдущих учений Freedom Edge, в которых участвовали американские атомные авианосцы.

После первых учений в июне прошлого года КНДР раскритиковала эти учения как попытку укрепить военный блок, возглавляемый США. JCS подчеркнула, что предстоящие учения являются частью их регулярных учений.

Эти учения являются ежегодными учениями, направленными на реагирование на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи и защиту регионального мира и стабильности, соблюдая международное право и нормы - говорится в сообщении.

Название учения получили от ключевых двусторонних учений, которые США проводят с азиатскими соседями - Freedom Shield с Южной Кореей и Keen Edge с Японией.

Дополнение

Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в угрозе региональному миру из-за развертывания стратегических бомбардировщиков над Корейским полуостровом в рамках трехсторонних учений. В учениях участвовали самолеты США, Японии и Южной Кореи, что продемонстрировало их способность реагировать на вызовы безопасности.